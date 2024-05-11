Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, туалет, ванная, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — говорится в сообщении.

10 мая российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 снарядов РСЗО «Вампир», пять управляемых авиационных бомб и один беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области.

До этого работающий в поле трактор подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе.

В ночь на 9 мая Белгород и Белгородский район подверглись атаке с воздуха со стороны украинской армии. Были зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные здания и автомобили. Пострадали восемь человек, включая одного ребенка.

8 мая военные России с помощью средств противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолетного типа ВСУ в небе над Белгородской областью.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.