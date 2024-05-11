Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные позиции у Старомайорского Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева.

По его словам, российские войска также нанесли поражение живой силе ВСУ.

«Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение живой силе и технике 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Старомайорского», — поделился Гордеев.

До этого британский эксперт Александр Меркурис говорил, что украинские войска могут оказаться в трудном положении в Краматорске и Славянске, если потеряют контроль над Часовым Яром.

По его мнению, есть реальная вероятность того, что ВСУ в Донбассе будут разбиты на две части. Таким образом, российские военные смогут разгромить ВСУ как на южном, так и на центральном направлении.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.