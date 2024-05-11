Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска заняли более выгодную позицию у Старомайорского

МО РФ: ВС РФ заняли более выгодные рубежи и поразили ВСУ у Старомайорского

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные позиции у Старомайорского Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева.

По его словам, российские войска также нанесли поражение живой силе ВСУ.

«Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение живой силе и технике 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Старомайорского», — поделился Гордеев.

До этого британский эксперт Александр Меркурис говорил, что украинские войска могут оказаться в трудном положении в Краматорске и Славянске, если потеряют контроль над Часовым Яром.

По его мнению, есть реальная вероятность того, что ВСУ в Донбассе будут разбиты на две части. Таким образом, российские военные смогут разгромить ВСУ как на южном, так и на центральном направлении.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами