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Племянник Кадырова получил награду от Путина

Депутат ГД Делимханов: Путин наградил племянника Кадырова орденом Мужества

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин вручил племяннику главы Чечни Рамзана Кадырова Хамзату Кадырову орден Мужества. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в Telegram-канале.

По его словам, племянник Кадырова регулярно посещает позиции на передней линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации на Украине и «с большой самоотдачей трудится на любом доверенном участке».

«Его знают как ответственного, исполнительного и энергичного молодого человека. <...> [Хамзат Кадыров] с самого начала специальной военной операции принимает активное участие в поддержке чеченских бойцов», — поделился Делимханов.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что западная военная техника является слабой и тяжелой, а бойцы Организации Североатлантического договора (НАТО) — неподготовленными.

8 мая Кадыров говорил, что пленные офицеры ВСУ не хотят возвращаться домой из-за опасений, что их вновь отправят на фронт.

Ранее Кадыров оценил работу Путина в период СВО.

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