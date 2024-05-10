Племянник Кадырова получил награду от Путина

Президент России Владимир Путин вручил племяннику главы Чечни Рамзана Кадырова Хамзату Кадырову орден Мужества. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в Telegram-канале.

По его словам, племянник Кадырова регулярно посещает позиции на передней линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации на Украине и «с большой самоотдачей трудится на любом доверенном участке».

«Его знают как ответственного, исполнительного и энергичного молодого человека. <...> [Хамзат Кадыров] с самого начала специальной военной операции принимает активное участие в поддержке чеченских бойцов», — поделился Делимханов.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что западная военная техника является слабой и тяжелой, а бойцы Организации Североатлантического договора (НАТО) — неподготовленными.

8 мая Кадыров говорил, что пленные офицеры ВСУ не хотят возвращаться домой из-за опасений, что их вновь отправят на фронт.

Ранее Кадыров оценил работу Путина в период СВО.