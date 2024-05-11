Российские морпехи готовятся к форсированию Днепра

Морская пехота Северного флота группировки войск «Днепр» отрабатывает действия по форсированию водных преград и высадке десанта на необорудованный берег. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Подразделения отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» каждый день отрабатывают действия при форсировании водной преграды и высадке на необорудованное побережье с десантно-высадочных плавсредств в Херсонской области», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что тренировки максимально приближены к реальности, каждый военнослужащий знает свое место и свою задачу, для этого используют макет лодки из бревен.

Сообщалось, что украинская армия за 9 мая нанесла 38 артиллерийских ударов по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области.

До этого командир партизанского отряда «Херсонское сопротивление» сообщил, что ВСУ расстреливают мирных жителей Херсона, которые пытаются покинуть город и попасть на левый берег Днепра, контролируемый Россией.

6 мая сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что попытки ВСУ форсировать Днепр станут билетом в один конец.

Ранее ВСУ применили американские ракеты ATACMS при обстреле нефтебазы в Луганске.