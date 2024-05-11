Путин ввел новое почетное звание

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении нового почетного звания — «Заслуженный работник избирательной системы РФ». Соответствующий указ размещен на официальном портале правовых актов.

В документе говорится, что звание может присваиваться членам Центральной избирательной комиссии и других избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Кроме того, звание могут получить другие работники избиркомов, отличившиеся при подготовке выборов и референдумов.

Также отмечается, что заслуженным работником можно стать за развитие избирательной системы, повышение правовой культуры избирателей, обеспечение избирательных прав и их защиту.

7 мая состоялась инаугурация президента РФ. Владимир Путин в пятый раз дал присягу на Конституции, а затем обратился к россиянам с речью.

В ходе выступления Путин поблагодарил россиян за поддержку во всех регионах страны. В том числе жителей исторических российских земель, отстоявших право быть вместе с Родиной.

Выборы главы государства проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

Ранее Путин наградил депутата парламента Молдавии.