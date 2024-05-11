Союзники США воздержались при голосовании по резолюции по Палестине

Большая часть союзников США воздержались при голосовании в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) по резолюции, которая расширяет права Палестины в организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Против резолюции голосовали США, Аргентина, Венгрия, Чехия, Израиль, Науру, Микронезия, Палау, Папуа — Новая Гвинея.

Ближайшие союзники Штатов в Совете Безопасности — Франция, Япония, Южная Корея — голосовали за. Большая часть союзников США воздержалась. В их числе Великобритания, Швейцария, Украина, Австрия, Албания, Болгария, Канада, Германия, Хорватия Италия, Литва, Латвия, Малави, Маршалловы Острова, Монако, Северная Македония, Нидерланды, Парагвай, Молдавия, Румыния, Швеция, Вануату.

Грузия также воздержалась. Россия и Китай голосовали за резолюцию.

10 мая Генеральная ассамблея ООН рекомендовала Совету Безопасности всемирной организации «положительно пересмотреть» свое решение о возможности признания Палестины полноправным членом ООН.

4 апреля Палестина подала заявку на вступление в ООН. К документу были приложены письма с поддержкой от нескольких арабских государств, а также Движения неприсоединения (международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. — «Газета.Ru»). Отмечается, что для принятия нового государства в ООН требуется две трети голосов членов ассамблеи.

Ранее постпред Израиля измельчил Устав ООН в шредере.