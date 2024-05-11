США заключили контракт на производство поставляемых Украине высокоточных ракет

США заключили контракт с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом более 330 млн долларов по производству высокоточных ракетных систем GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System), которые активно поставляются Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.

«Lockheed Martin получила изменение на сумму 332,1 миллиона долларов к контракту для реактивной системы управляемого залпового огня (GMLRS)», — говорится в сообщении.

Выполнение заказа, как отмечается, рассчитано до 20 октября 2027 года.

10 мая сообщалось, что суммарный объем помощи Украине от США за все время нахождения на посту американского президента Джо Байдена превысил $51,3 млрд.

Согласно данным Пентагона, $50,6 млрд из означенной суммы руководство республики получило после начала специальной военной операции (СВО).

По информации министерства обороны Штатов, США передали Украине одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, 12 ракетных комплексов класса NASAMS, системы ПВО HAWK, более 2 тыс. зенитных ракет «Стингер», беспилотные летательные аппараты «Вампир», системы ПВО Avenger и др.

Ранее в США не нашли доказательств использования помощи Украине не по назначению.