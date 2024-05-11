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Прошедшее 9 мая стало самым холодным за историю наблюдений в Москве

Вильфанд: 9 мая стало самым холодным за историю наблюдений в Москве

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Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

Главный научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что прошедший День Победы в Москве по среднесуточным показателям стал самым холодным за всю историю наблюдений. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, до этого рекорд температуры на 9 мая фиксировался в 2017 году и составил +4,6°C.

«Среднесуточная температура действительно была самая низкая за весь период наблюдений, она составила плюс 1,7 градуса, что по климату соответствует 26 марта», — пояснил синоптик.

Он добавил, что на Красной площади во время парада шел снег, а температура воздуха в 08:00 — 09:00 часов мск была -0,3°С.

До этого американские ученые из Лаборатории глобальных систем Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA GSL) выяснили, что пыльца растений в период цветения не только служит причиной аллергии, но и влияет на погоду.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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