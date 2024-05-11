В «Укрэнерго» назвали условия отключения электричества в жилых домах

Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий во время брифинга рассказал, при каких условиях в жилых домах будут отключать электроэнергию. Об этом сообщает украинское издание «Политика страны».

По его словам, если дефицит в энергосистеме увеличится и станет непрерывным, то придется вернуться к почасовому графику отключения электричества в жилых домах. Кудрицкий добавил, что сейчас ограничения касаются только промышленных предприятий и только в ночное время.

«Если дефицит усилится, то графиков ограничения промышленности может не хватить, и тогда нужно будет применять графики для всех потребителей», — пояснил представитель «Укрэнерго».

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что ситуация в энергетике является одной из самых сложных, и призвал украинцев экономить электричество.

По его словам, специалисты круглосуточно ремонтируют сети и генерирующие мощности. В апреле Украина закупила у европейских стран на треть больше электроэнергии, чем в марте.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.