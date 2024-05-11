Ученые в США впервые повысили до максимума оценку геомагнитной бури на Земле

Ученые в США впервые с 2003 года повысили до максимума оценку силы достигшей Земли геомагнитной бури. Об этом сообщает официальный сайт Метеорологической службы США (NWS).

«Экстремальные условия на уровне G5 достигли Земли в 6.54 вечера по восточному времени (01:54 часов мск в субботу. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что геомагнитный шторм, вероятно, сохранится в течение всех выходных. В последний раз оценка геомагнитной бури достигала максимальных значений в 2003 году.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что сильная магнитная буря класса G4 началась на Земле.

Фронт первого выброса массы ударил по Земле, при этом скорость солнечного ветра с 20 часов до 20 часов 30 минут, выросла почти в два раза — с 400 км/с до 700 км/с, а плотность окружающей Землю плазмы увеличена примерно в 30 раз.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.