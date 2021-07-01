Украинские СМИ напомнили, что Зеленский раньше считал русских и украинцев одним народом

Президент Украины Владимир Зеленский до того, как занял этот пост, считал русских и украинцев одним народом. Об этом пишет украинское издание «Страна».

В апреле 2014 года Зеленский, тогда еще актер студии «Квартал 95», был на гастролях в Донецке и дал интервью донецкой «Муниципальной газете». Тогда журналисты задали ему вопрос об антироссийском характере многих номеров.

«Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ. Проблемы правительства России и его отношения, в силу различных обстоятельств, к правительству Украины вылились на нас с вами. И наша «квартальская» позиция – не за правительство Украины, а за украинский народ. И не против русского народа, а против российского правительства. Как мы можем его не любить? Мы же не идиоты!», — сказал в интервью 2014 года Зеленский.

В 2021 году подобный тезис повторил в ходе «Прямой линии» российский лидер Владимир Путин. Он также пообещал, что напишет отдельную статью на эту тему.

Однако в качестве президента Украины Владимир Зеленский выразил несогласие с этим мнением, заявив, что у русских и украинцев «общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», но они «точно не один народ». По его словам, если бы это было так, то в Москве ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг.