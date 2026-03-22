Почему россияне тоскуют по Советскому Союзу

Большинство россиян жалеют о распаде СССР. 35 лет прошло, а люди все ностальгируют. Причем даже молодежь. Они-то о чем печалятся? О каком неведомом утраченном рае?

По результатам опроса ВЦИОМ, всего о прекращении существования Советского Союза жалеют 57% наших граждан. Да, больше всего по былому тоскуют наши пенсионеры ​​— таких почти 80%. Это кажется логичным: они не только застали то время, но прожили в нем несколько десятилетий. Хотя есть интересный момент: среди тех же представителей старшего поколения только 55% признались, что голосовали за сохранение Союза в 1991 году. Но и это понятно. Кто-то из выбравших перемены тогда пожалел о своем решении, кто-то идеализирует прошлое, просто потому что 40 лет назад был моложе, счастливее.

Интересно, впрочем, другое. Что думают об ушедшем зумеры и миллениалы. Двадцатилетних сожалеющих о распаде СССР, понятно, меньше всего, но все же не так уж мало ​​— 14%. 24% ностальгирующих набралось среди младших миллениалов ​​— россиян, рожденных уже в новой России, то есть после 1991 года, и 43% ​​— среди тех, кому сегодня от 35 до 42 лет. Дальше еще интереснее. Если бы референдум о сохранении Советского Союза проводился сегодня, то за проголосовали бы 36% зумеров и 46% всех миллениалов.

Аргументы? Они есть. Правда, уже без привязки к возрасту. Впрочем, они такие абстрактные, что мало что проясняют.

Сожалеющие о распаде СССР тоскуют по единству, сплоченности, дружбе народов, равноправию, социальной справедливости, уверенности в завтрашнем дне.

Все это вообще как будто не про реальность. Реальность, конечно, может быть разной: приятной и не очень. Чаще всего она сложная, в ней проявляются разнонаправленные тенденции. Но, главное, она все-таки всегда конкретна. А что можно описать предельно общими словами? Разве что какой-то миф.

Да, в этом, кажется, дело. Многие стали заложниками мифологизированного прошлого. А мифу действительно все возрасты покорны. И в то, что тогда было лучше, верят порой, пусть и в меньшей степени, даже подростки. Я сама не раз слышала такое от старшеклассников. Кто-то говорил, что при Советском Союзе его родители не пахали бы как проклятые. Кто-то был убежден, что каждое лето он бы отдыхал в «Артеке». Кто-то думал, что в XX веке все было бесплатно и он сам сразу по совершеннолетию получил бы большую квартиру, его приняли бы учиться в лучший вуз. Кто-то верил, что люди были добрее, все со всеми дружили, все друг другу помогали, все друг друга защищали (непонятно только от кого).

А если посмотреть здраво? Устремления, может, и были прекрасными. Так они всегда таковы в любые эпохи. Кто ж мечтает о плохом? А вот проблем в реальности было выше крыши. Опять, впрочем, как во все времена.

Вспоминают о социальной справедливости. А в чем она заключалась? В равенстве всех перед всеми? Так всегда были те, кто равнее. Разве у номенклатуры и работяг были одинаковые возможности? Или речь о социальных гарантиях? Так с ними тоже было не все гладко.

Вы удивитесь, но даже стандартная 40-часовая неделя появилась лишь в 1991 году. В 1967 году только на пятидневку перешли с 42-часовой неделей, к 1971-му еще час скостили. А, помимо этого, ведь был еще общественно полезный труд. Добровольно-принудительный, как водится. И при этом бесплатный. СССР был про стахановцев, ударников, пятилетки в четыре года, комсомольские стройки, а отдых в нем ​​— исключительно про смену деятельности. Ежегодный оплачиваемый отпуск в СССР длился пару недель. А годичный частично оплачиваемый отпуск для матерей ввели только в 1981-м, до 1,5 года увеличили его в 1989-м ​​— опять же на излете советского проекта.

Доступная медицина и лучшее в мире образование? Лечили бесплатно, да, но живут люди дольше сейчас. Просто потому, что наука никогда не стоит на месте. Учились без репетиторов в массе, это верно. Но так и доля граждан с высшим образованием к 1989 году составляла всего 11%, а в 1970-м таковых было вообще 6,5%. Подавляющее большинство шли в ПТУ, а потом на завод.

Единство, сплоченность, дружба народов ​​— тоже что-то из разряда ложных воспоминаний.

Далеко не все были в восторге от того, какие ресурсы на эту дружбу тратились, и не все находили справедливым распределение этих благ. Оттого ведь и вспыхнули войны и конфликты на обломках бывшего Союза в 1990-е. Одни чувствовали, что от них последнее отрывали, и все ради красивой картинки и непонятных геополитических интересов, другие считали, что их оккупировали и вместе с тем недодали (не спрашивайте, эту логику не понять). Сегодня вот тоже все сложно. Остро стоит проблема трудовых мигрантов. Они ведь больше из бывших советских республик к нам едут. Почему ж обыватель ничего не говорит про дружбу?

Про уверенность в завтрашнем дне тоже интересно. Ее вообще, может, никогда не было. Вся история цивилизации о том, что в мире всегда все зыбко и хрупко. А если и наступает какая стабильность, то так сразу и не поймешь, стабильность это или застой. Не уверенность в будущем была, а иллюзии. Разбились они резко и громко. И если сейчас иллюзий уже нет, то, может, не скверное настоящее тому виной, а как раз прошлое, перенесенный опыт?

Мне, если честно, вообще непонятно, как можно верить в прочность мира после всего случившегося в XX веке. Это все равно что продолжать верить в плоскую Землю после всех научных открытий, после полета человека в космос. Хотя для кого-то, может, и это знание слишком болезненно и хочется вернуться в счастливое неведение, в сказку, где твердь земная покоится на трех китах. Что ж, бывает.

Хорошее, разумеется, тоже было. И не то чтобы трава зеленее, деревья выше, а настоящее, конкретное, не приснившееся, не выдуманное. Для каждого, кто жил тогда, это было что-то свое. Но вся та история закончилась, она не могла не закончиться. Если чего и жаль ​​— того, как закончился этот исторический сюжет. Наверное, финал можно было написать иначе, не обрывать все так. Но самого прошлого не жаль. Оно не может нам стать убежищем от настоящего. Оно просто было. Пора двигаться дальше. Уж через 35 лет-то точно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.