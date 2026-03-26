Трамп рассказал, что операция США в Иране опережает график

США закладывали 4-6 недель на проведение военной операции в Иране, но процесс движется с опережением графика. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы оценивали, что на выполнение нашей миссии потребуется примерно от четырех до шести недель, но мы значительно опережаем график», — сказал он.

До этого сообщалось, что командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке.

Генерал-лейтенант в отставке и бывший спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил о «твердой убежденности» в необходимости отправки войск на территорию Ирана для захвата острова Харк.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее Иран пригрозил захватом соседних стран.