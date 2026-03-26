Экономист рассказал россиянам, как накопить на автомобиль

Инфляция безжалостно съест накопленный бюджет на автомобиль, если деньги лежат «под подушкой», а не в банке. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Николай Берзон. Он рассказал, как можно спланировать крупную покупку.

«Когда вы ведете семейный бюджет и планируете крупную покупку, скажем, автомобиль, надо расписать пошагово: марку, примерную цену. Цена на автомобиль может меняться, потому что инфляция. А дальше человек для себя должен понять, через сколько лет он его собирается купить: через год-два-три. И если он запланировал себе купить этот автомобиль через три года, он должен каждый месяц со своей зарплаты что-то откладывать на покупку. И только вот таким образом можно накопить определенную сумму», — посоветовал эксперт.

Накопленные деньги должны «работать», считает Берзон. Накопительный счет в банках подойдет для этих целей — с него можно снимать средства в моменте.

«Как копить? Складывать деньги дома в тумбочке — это отвратительный способ. Инфляция есть инфляция. Ваши деньги в тумбочке под подушкой или под матрасом она безжалостно будет съедать. Надо в хорошем, надежном банке из первой десятки, они все на слуху, открыть так называемый накопительный счет. Счет можно пополнять, можно с него деньги снимать. Если человек действительно копит на автомобиль, он туда постепенно вносит деньги. На этом накопительном счете банк начисляет некоторые проценты, они небольшие. Ну, по крайней мере, деньги будут лежать, работать вас», — заключил он.

Ранее экономист назвал рабочий способ, как не потратить всю зарплату в день ее начисления.