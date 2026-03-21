Не хочешь рожать? Пора к психологу

Ну вот реально: у нас что ни день, то новости, от которых непонятно, что делать — плакать или смеяться. На этот раз борцы за улучшение демографических показателей решили ввести в правила репродуктивной диспансеризации для женщин новую рекомендацию. Если при заполнении анкеты пациентка в возрасте от 18 до 49 лет ставит ноль в графе: «Сколько детей вы хотели бы иметь» — доктор, согласно новым правилам Минздрава, обязан предложить ей консультацию психолога. Зачем? Для «формирования положительного отношения к рождению ребенка, работы с мотивацией и преодоления установок, препятствующих деторождению».

Примерно через час после публикации этой новости основными информационными агентствами страны стало ясно, что целевая аудитория инициативу не оценила. И это мягко сказано. Ну неблагодарные у нас женщины, что с них взять. Стали возмущаться, не вчитавшись как следует, и кричать о какой-то обязаловке. Ситуацию попытались срочно смягчить, выпустив в публичное пространство сначала несколько депутатов, которые объясняли возмущенным дамам, что принудиловки не будет, психолог — дело сугубо добровольное. Это помогло не сильно, потому что депутаты все-таки не в министерстве здравоохранения работают. Добавили несколько авторитетных спикеров. Таких, например, как главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина. Она подтвердила, что к психологу отправлять будут только по желанию, о принудительном приеме речи не идет: «Обращаем внимание, что все положения методрекомендаций носят рекомендательный характер. Консультирование проводится исключительно с согласия пациентки», — сообщила Долгушина.

Но было поздно: народ возмутили не столько новые рекомендации, сколько общий абсурд происходящего.

Начнем с того, что анкетирование проводится в рамках репродуктивной диспансеризации — эту полезную и говорят, бесплатную, услугу ввели в 2024 году для женщин и мужчин. Логично предположить, что женщина, которая пришла на подобное обследование, хочет иметь детей и вряд ли заявит в анкете, что они ей не нужны.

Возможна, конечно, ситуация, когда муж привел жену к врачам под дулом пистолета, но я что-то слабо себе такое представляю. Получается, с самого начала идея убеждать россиянок в преимуществах материнства во время репродуктивной диспансеризации звучит странно.

Второй момент: обследования проходят оба будущих родителя. Почему же мужчину никто не спрашивает о желаемом количестве детей и не отправляет к психологу при нулевом ответе? Или у нас в Минздраве до сих пор не в курсе, что в подавляющем большинстве случаев именно партнер испытывает сомнения в необходимости продолжения рода, а большинство уклоняющихся от алиментов россиян — это именно они, «отцы-молодцы»? Вот кому бы не только предусмотренная регламентом проверка простаты не помешала, а и мозгоправ тоже бы пригодился.

Нет же, мы опять всю ответственность радостно взваливаем на женские плечи. Может быть, достаточно уже?

Ну по крайней мере до того момента, пока для рождения человека нужны в обязательном порядке два набора хромосом? Или мы чего-то не знаем, и в ближайшее время нас ждут величайшие научные открытия?

А что вы скажете о возрасте будущих родильниц? Это как же шагнул прогресс! 30 лет назад в 25 — уже старородящая, а теперь и в 49 нежелание родить — повод для визита к психологу. Возможно, что-то поменялось в женской физиологии, а мы опять не в курсе. Понятно, что именно такие возрастные рамки признаны оптимальными для возможного ЭКО, но в рекомендациях Минздрава об этом ничего не говорится. Да, какая-то редкая яйцеклетка может еще созреть в «опытном» организме после знаменитой черты, в народе называемом «баба — ягодка опять», но это же мало для того, чтобы естественным образом произвести на свет здорового младенца.

Ну предположим, повезло, удалось забеременеть, выносить, родить и даже восстановиться после гормонального шторма. И как дальше этого малыша растить? В первый класс его будет женщина предпенсионного возраста провожать? А как же остеохондроз, артроз, гипертония, повышенный холестерин, лишний вес и прочие радости «серебряного возраста»? Предположим, у ребенка будет молодой подвижный отец (говорят, сейчас это модно) — лет 15 разницы, например. А если нет — как эти «бабушка рядышком с дедушкой» будут гонять в футбол, учить кататься на велосипеде и бегать наперегонки на четвереньках? Конечно, психологи и тут помогут, но будет сложно — это точно.

А вообще, женщины должны сказать Минздраву спасибо за честность. Поступили благородно, предупредили, как правильно отвечать на вопросы анкеты. Хочешь получить бесплатную психологическую консультацию — рисуй нолик (а что, психологи нынче уже переходят в разряд роскоши, особенно в столицах), не хочешь — пиши два или три, чтобы уже точно никаких вопросов не возникало. Есть и еще вариант: при наличии мужа и финансовых возможностей перейти к делу, минуя этап диспансеризации — если есть такое желание, конечно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.