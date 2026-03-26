Турецкий танкер подвергся атаке в Черном море. Судно перевозило российскую нефть

В Черном море атаковали турецкий танкер Altura под флагом Сьерра-Леоне, который перевозил 140 тыс. тонн нефти марки Urals. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что удар по судну, вероятно, был нанесен безэкипажным катером — причем намеренно по машинному отделению, чтобы вывести танкер из строя. Он также отметил, что атака может быть связана с конфликтом на Украине.

Мощный взрыв произошел на турецком танкере Altura, который перевозил 140 тыс. тонн нефти под флагом Сьерра-Леоне. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

По данным сервиса Marinetraffic, судно шло из Новороссийска в Стамбул. Инцидент произошел в Черном море в 24 км от входа в пролив Босфор. В результате взрыва повреждены капитанский мостик и машинное отделение.

Капитан танкера запросил помощь береговой охраны. На месте происшествия работают катера береговых служб и пожарное судно экстренного реагирования Nene Hatun. Экипаж Altura, состоящий из 27 граждан Турции, не пострадал.

Командование турецкой береговой охраны сообщило ТАСС, что ситуация после атаки на танкер не вызывает опасений и находится под контролем, никаких негативных последствий нет. Собеседник агентства также уточнил, что «члены команды на данный момент не запрашивали эвакуацию».

В министерстве транспорта и инфраструктуры Турции заявили, что судно было атаковано.

«Вероятнее всего, удар был нанесен безэкипажным катером, причем намеренно по машинному отделению, чтобы вывести из строя судно.

Специалисты выяснят, что произошло на самом деле, в любом случае зафиксирован взрыв после внешнего воздействия», — пояснил глава ведомства Абдулкадир Уралоглу.

Министр также заявил, что атака могла быть связана с конфликтом на Украине, так как «танкер перевозит нефть, а не сухой груз» . В 2025 году украинские СМИ писали, что удары по судам, которые идут в и из российских портов, — это операция Службы безопасности Украины (СБУ). Власти страны сначала отрицали свою причастность к атакам, однако в декабре глава СБУ Василий Малюк признал нанесение ударов.

По данным издания Denizhaber, Altura была атакована в районе полуночи. РИА Новости, изучив записи переговоров между капитаном и береговой охраной, выяснило, что после удара на судне произошел не один, а как минимум четыре-пять взрывов. При этом ответить на вопрос, был ли танкер атакован беспилотниками, капитан не смог.

Что известно о танкере

Уралоглу также рассказал, что судно принадлежит иностранной компании, но управляется турецкой. Однако власти Турции пока не могут установить, кому принадлежит танкер.

В то же время Denizhaber пишет, что в последние годы Altura несколько раз меняла названия и владельцев, а сейчас принадлежит турецкой компании Pergamon Denizcilik. По данным издания, танкер находится под санкциями Евросоюза, Швейцарии, Украины и Великобритании.

Эту информацию подтвердило Bloomberg, которое при этом отметило, что судно не находится в санкционных списках США. Кроме этого, агентство уточнило, что Altura перевозила из Новороссийска нефть марки Urals.