Булыкин объяснил, почему Дания и Чехия перестали быть фаворитами стыкового турнира за выход на ЧМ-2026

Знаменитый отечественный футболист, а ныне политик Дмитрий Булыкин, бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», известных иностранных клубов, включая немецкий «Байер» из Леверкузена и нидерландский «Аякс» из Амстердама, а также сборной России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах на попадание в финальную часть чемпионата мира по футболу команд Пути D европейского стыкового турнира.

«Здесь вообще все середнячки, сложно кого-то выделить. Думаю, в этой четверке будут самые зарубы, потому что команды одинакового уровня, и, если настроятся, смогут себя хорошо показать против любого соперника. Но если навскидку, Дания и Чехия раньше выделялись, а теперь уже не факт. Та же Северная Ирландия может преподнести сюрприз. Очень сложно прогнозировать, кто отсюда пройдет», — считает Булыкин.

В полуфиналах Пути D европейского стыкового турнира сборная Дании сыграет с командой Северной Македонии, а Чехия сразится с Ирландией. Победитель плей-офф в этом квартете попадает в группу А чемпионата мира со сборными Мексики, ЮАР и Республики Корея.

