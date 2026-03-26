Экономист назвал рабочий способ, как не потратить всю зарплату за один день

Экономист Берзон: планирование бюджета позволит избежать спонтанных трат
Профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Николай Берзон в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал россиянам, как сберечь зарплату и не потратить ее за один день. Он посоветовал вести учет бюджета.

«Единственный способ — самодисциплина, ничего другого придумать не удается. Надо просто вести личный, семейный бюджет. В бюджете всегда надо предусматривать обязательные платежи, от которых отказываться нельзя — это коммуналка и так далее. Человек должен нормально жить, питаться — планировать те продукты, которые необходимы для обеспечения нормальной жизнедеятельности семьи. Это тоже надо все предусматривать в бюджете», — отметил он.

Профессор посоветовал россиянам заранее планировать покупки, составлять список перед походом в магазин и строго его придерживаться.

«К сожалению, в России достаточно много людей, которые совершают эмоциональные покупки: пошел в магазин за одним, тут увидел что-то — почему бы и не купить? Планируйте покупки заранее: идете в магазин, составьте список. Это не так сложно. Но вы четко будете понимать, для чего в этот магазин пришли», — заключил эксперт.

Ранее были названы ограничения для россиян после банкротства.

 
