В Роспотребнадзоре раскрыли, почему клещи-мутанты не выживут в Москве

Клещи-мутанты рода Hyalomma, которые могут активно преследовать свою жертву, не выживут в условиях московского региона. Об этом на пресс-конференции заявил ведущий научный сотрудник отдела дезинсекции Института дезинфектологии ФНЦ гигиены имени Эрисмана Роспотребнадзора Михаил Алексеев, его слова приводит Life.

«Самые крупные клещи нашей фауны, они обитают на юге нашей страны уже многие сотни лет», — сказал он.

Эксперт пояснил, что в столичном регионе, где климат гораздо более влажный, эти клещи обитать не могут, и вероятность появления их в Москве крайне мала. По словам Алексеева, на протяжении долгого времени эти мутанты обитают исключительно в южных регионах РФ. Их естественная среда — степи, лесостепи, полупустыни, а за рубежом — пустынные зоны.

До этого заведующий лабораторией экологии риккетсий, руководитель отдела природно-очаговых инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Алексей Костарной предупредил, что популяция клещей в РФ может увеличиться из-за прошедшей снежной зимы.

Ранее сообщалось, что в Москве могут появиться агрессивные клещи-преследователи.