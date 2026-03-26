Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Роспотребнадзоре раскрыли, почему клещи-мутанты не выживут в Москве

Sergey Toronto/Shutterstock/FOTODOM

Клещи-мутанты рода Hyalomma, которые могут активно преследовать свою жертву, не выживут в условиях московского региона. Об этом на пресс-конференции заявил ведущий научный сотрудник отдела дезинсекции Института дезинфектологии ФНЦ гигиены имени Эрисмана Роспотребнадзора Михаил Алексеев, его слова приводит Life.

«Самые крупные клещи нашей фауны, они обитают на юге нашей страны уже многие сотни лет», — сказал он.

Эксперт пояснил, что в столичном регионе, где климат гораздо более влажный, эти клещи обитать не могут, и вероятность появления их в Москве крайне мала. По словам Алексеева, на протяжении долгого времени эти мутанты обитают исключительно в южных регионах РФ. Их естественная среда — степи, лесостепи, полупустыни, а за рубежом — пустынные зоны.

До этого заведующий лабораторией экологии риккетсий, руководитель отдела природно-очаговых инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Алексей Костарной предупредил, что популяция клещей в РФ может увеличиться из-за прошедшей снежной зимы.

Ранее сообщалось, что в Москве могут появиться агрессивные клещи-преследователи.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!