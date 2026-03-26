ЛДПР предлагает ввести профилактику кибермошенничества для школьников с 12 лет

Первый зампредседателя Центрального Аппарата ЛДПР Мария Воропаева направила официальный запрос министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести профилактику кибермошенничества для школьников, начиная с 12 лет. Документ есть у «Газеты.Ru».

Как отметила Воропаева, дети 12–14 лет — главная мишень кибермошенников, а учить их защищаться начинают только в 10-м классе.

«Ежедневно дети и подростки становятся жертвами кибермошенников, подвергаются психологическому давлению и шантажу с использованием компрометирующих их материалов», — говорится в обращении представителя партии.

На этом фоне, заявила Воропаева «Газете.Ru», уроки по безопасности в интернете либо разрозненны и затрагивают проблему в общих чертах, либо рассчитаны на старшеклассников. Между тем, в Санкт-Петербурге число случаев вовлечения несовершеннолетних в качестве «дропов» увеличилось в шесть раз, а в Москве преступность с участием подростков подскочила на 150%, указала она.

«Летом мы обращались в столичный департамент образования. Нам ответили, что профилактика мошенничества включена в программы начальной и средней школы (например, в «Окружающий мир» и «Основы защиты Родины»), но в общих чертах, а конкретные темы, интернет-схемы и способы защиты раскрываются только в 10–11 классах. При этом 12–15-летние дети уже активно пользуются мессенджерами, соцсетями, онлайн‑играми. Именно в этом возрасте их там вербуют, арендуют аккаунты, вовлекают в преступные схемы. Родители не всегда успевают проконтролировать, а школа даст нужные знания только через несколько лет», — подчеркнула она.

Поэтому ЛДПР предлагает пересмотреть федеральные программы в этой сфере, включив в них содержательный блок по цифровой безопасности для учеников 5–7-х классов.

Речь идет также о разработке единых методических рекомендаций для школьников и памяток для родителей с алгоритмами действий при подозрительных сообщениях. Кроме того, считают в партии, стоит увеличить количество классных часов и внеурочных занятий, посвященных защите от вербовки через интернет и мессенджеры.

До этого сообщалось, что в России в будущем году планируют добавить в перечень приложений, обязательных к предустановке на смартфонах и планшетах, родительский контроль.

