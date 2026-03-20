Чак Норрис — всё

Новость эта звучит нелепо, но игнорировать ее невозможно — умер Чак Норрис.

«Для всего мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы. Для нас же он был преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем нашей семьи», — так звучит заявление близких, они пока не называют причину смерти, может быть, она так и останется неизвестной широкой публике. А именно она вызывает живой интерес: что вообще могло убить Чака Норриса?

Видимо, время. Карлосу Рэю Норрису было 86 лет, 67 из которых он занимался карате. На последнем — теперь уж точно можно сказать это слово, «последнем», — видео с ним он боксирует и говорит, что не стареет.

Карате Норрис начал заниматься в армии, когда служил в Южной Корее в середине 1950-х. Вернувшись с черным поясом, он довольно быстро развернул успешный бизнес — сеть школ карате. К середине 1970-х Норрис — шестикратный чемпион мира в этом виде спорта.

На занятиях он познакомился с Брюсом Ли, которого научил делать «вертушки» — бить соперника ногами с разворота по голове, — и со Стивом Маккуином, который посоветовал его кинопродюсерам. И вот тут происходит первый эпизод, который можно считать готовым шаблоном для шуток про Чака Норриса.

В 1974 году Норрис снимается в очень слабом гонконгском боевике, который позже станет известен под несколькими названиями — «Резня в Сан-Франциско» или «Желтолицый тигр». Фильм настолько плох, что не выходит на экраны в США. Однако через пять лет Норрис становится звездой боевиков и фильм начинают крутить в кинотеатрах только потому, что в нем когда-то сыграл Чак. То есть буквально — не кино сделало его знаменитым, а Чак Норрис прославил кино.

До середины 1990-х Норрис снимался в боевиках, которые считались второсортными и получали довольно низкие оценки, но эти фильмы собирали свою кассу по миру, они формировали нишу и они создавали образ героя.

Окончательно великим Чак Норрис стал, когда на американские телеэкраны вышел сериал «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски».

Мы здесь в России девяностых не совсем понимали, кто вообще такой техасский рейнджер. И до сих пор это остается какой-то экзотикой — каков его правовой статус, полномочия и место в иерархии правоохранительных органов? Это как участковый? Или как прокурор города? При этом в нашей стране уже точно не было никого, кто бы не знал, кто такой Чак Норрис. Это — техасский рейнджер. Вот оно, снова: не человек сыграл роль, а явление актуализировалось благодаря фигуре Норриса.

Я помню 1991 год, санаторий «Поречье», я там вместе с родителями. Основное впечатление — скука. Никаких развлечений, маленький и грязный пляж на берегу узкой реки, плохая еда в столовой, поломанный спортивный инвентарь и вечно уставшие взрослые вокруг. Но есть кинотеатр. Там уже не крутят надоевшие советские ленты, там научились подключать к проектору видеомагнитофон и потому могут показывать вечером боевики. Мне семь лет, и я жду фильма «Герой и ужас», который обещает рукописная афиша.

Там в фильме драки с умопомрачительными кульбитами, борьба со злодеем под мостом, потом в заброшенном театре, потом на каких-то стропилах или галереях. Главное ощущение от фильма — страх, который преодолевает герой. Благодаря Чаку Норрису рассеивается ужас, Чак в городе, значит, проблема с маньяком будет решена. Вот этот крепкий человек с щетиной и добрыми глазами жмет штангу в зале, бьет грушу, пьет сок и обнадеживающе всем улыбается.

Чак Норрис — это такая гарантия безопасности, помноженная для нас на постоянную неуверенность девяностых.

Чем хуже обстановка вокруг, тем важнее для нас, что где-то есть Чак Норрис, который обязательно победит, а его победа и означает справедливость. Пусть в кино, причем в кино американском, не имеющем к нам, в общем-то, никакого отношения. Но нет, если справедливость есть где-то там, значит, надежда на нее может быть и у нас. Он же всегда приходил и молча поправлял все — как герой, как техасский рейнджер, как тренер и популяризатор карате. Сколько мальчишек занимались единоборствами благодаря его примеру? Не будем тут вспоминать, сколько из них использовали свои навыки во зло. Чак-то всегда учил только хорошему.

И он пережил собственную славу повторно, став в XXI веке героем шуток, а точнее, мемов. Не знаю, был ли он таким же родным и своим в остальных странах, но у нас точно был. Он снялся в кулинарной передаче «Смак» на Первом канале и давал интервью на российском телевидении. Была такая шутка: если Чак Норрис женится на Ксении Собчак и возьмет ее фамилию, он будет Чак Собчак. Да что там — по всему миру его образ перешел в плоскость юмора. Далеко не каждому человеку удается стать объектом отдельного юмористического жанра. Ему удалось, и появился целый раздел «Факты о Чаке Норрисе»:

Чак Норрис в детстве спал не с плюшевым медведем, а с настоящим.

Чак Норрис может делить на ноль.

Однажды Чака Норриса укусила королевская кобра. После пяти дней мучений кобра умерла.

И так далее. Такие шутки есть по крайней мере на 20 мировых языках.

И кто теперь будет делить на ноль?

А интересно бы представить разговор Чака Норриса и святого Петра. Кто кого вежливо пропускает в райские врата?

Покойся с миром, Карлос Рэй Норрис.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.