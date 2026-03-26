Пять львов, изъятых в дагестанском зоопарке, отправили в Волгоград

Пять львов, ранее содержавшихся в неудовлетворительных условиях в частном зоопарке в Дагестане, перевезены в зооцентр в Волгограде. Об этом сообщила РИА Новости глава дагестанской зоозащитной организации «Эколайф» Виктория Шевцова.

«Центральный аппарат Росприроднадзора распределил животных по специализированным учреждениям, их разместили в разных регионах. Оставались пять львов и три медведя. Сейчас львов транспортируют в Волгоградскую область, в центр реабилитации диких животных «Дино», — сказала Шевцова.

По ее словам, транспортировка львов в Волгоградскую область стала возможной благодаря гранту, полученному центром на создание надлежащих условий для их содержания, а также сбору средств, организованному в Дагестане.

Шевцова отметила, что на условия содержания животных в зоопарке села Рукель поступало большое количество жалоб, в том числе от туристов. Ожидается, что оставшиеся три медведя также будут переданы центру «Дино».

В апреле 2025 года Дербентский районный суд Дагестана, рассмотрев иск природоохранной прокуратуры, принял решение об изъятии из зоопарка 44 диких животных, включая медведей, львов, волков, лис, питонов и филинов. Причиной стали тесные клетки, отсутствие должного ухода и ветеринарного обслуживания. Суд возложил на Росприроднадзор ответственность за дальнейшую судьбу изъятых животных.

Ранее изъятых в Дагестане редчайших птиц передали в зоопарк Петербурга.

 
