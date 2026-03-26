Стало известно, кто пригласил российских депутатов посетить США

Посольство РФ: депутаты ГД отправились в США по приглашению конгрессвумен Луны

Депутаты Государственной думы РФ совершают рабочую поездку в Соединенные Штаты по приглашению члена нижней палаты американского конгресса Анны Паулины Луны. Об этом сообщило посольство Москвы в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Рабочая поездка российских депутатов в США совершается по приглашению их коллеги из республиканской фракции в палате представителей Анны Паулины Луны, представляющей избирательный округ в штате Флорида», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что Луна известна своей активной поддержкой действующего американского лидера.

Встреча депутатов Госдумы РФ с представителями конгресса США запланирована на 26 марта. Переговоры пройдут в Институте мира в Вашингтоне.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские парламентарии перед поездкой в Соединенные Штаты получили все основные установки от главы государства Владимира Путина. Представитель Кремля выразил надежду, что предстоящая встреча внесет вклад в «дело реанимации» двустороннего общения Москвы и Вашингтона.

Ранее в МИД РФ рассказали о поисках путей налаживания отношений с США.