Стало известно, кто пригласил российских депутатов посетить США

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Посольство РФ: депутаты ГД отправились в США по приглашению конгрессвумен Луны
Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Депутаты Государственной думы РФ совершают рабочую поездку в Соединенные Штаты по приглашению члена нижней палаты американского конгресса Анны Паулины Луны. Об этом сообщило посольство Москвы в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Рабочая поездка российских депутатов в США совершается по приглашению их коллеги из республиканской фракции в палате представителей Анны Паулины Луны, представляющей избирательный округ в штате Флорида», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что Луна известна своей активной поддержкой действующего американского лидера.

Встреча депутатов Госдумы РФ с представителями конгресса США запланирована на 26 марта. Переговоры пройдут в Институте мира в Вашингтоне.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские парламентарии перед поездкой в Соединенные Штаты получили все основные установки от главы государства Владимира Путина. Представитель Кремля выразил надежду, что предстоящая встреча внесет вклад в «дело реанимации» двустороннего общения Москвы и Вашингтона.

Ранее в МИД РФ рассказали о поисках путей налаживания отношений с США.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!