Трам обвинил Украину во вмешательстве в президентские выборы в США в 2024 году

Украина планировала помешать действующему президенту США Дональду Трампу одержать победу на выборах главы государства в 2024 году. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social написал сам американский лидер.

Хозяин Белого дома репостнул запись о том, что Вашингтон перехватил сообщения украинского руководства, которое обсуждало заговор с перенаправлением денег на поддержку экс-президента США Джо Байдена на выборах. Трамп дополнил пост ссылкой на соответствующую статью Just the News.

Как написало издание со ссылкой на «рассекреченные документы», в Киеве еще в 2022 году изучали возможность перенаправить сотни миллионов долларов на финансирование предвыборной кампании Байдена. Американская разведка получила эти данные еще до того, как в США сменился президент, но расследование начато не было. Лишь недавно о файлах узнала директор Национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард.

До этого, по заявлениям Трампа, президент России Владимир Путин якобы высказался о несовершенстве избирательной системы США, из-за чего нынешний глава Белого дома проиграл президентские выборы в 2020 году. Согласно приведенным американским лидером словам главы государства, они связаны с голосованием по почте.

Ранее Трамп оценил телефонный разговор с Путиным.