Россиян предупредили о последствиях фиктивного брака

Юрист Хаминский: при признании брака фиктивным правовые последствия аннулируются
С помощью фиктивного брака некоторые граждане пытаются получить материальные или неимущественные выгоды. В случае, если официальный союз будет признан недействительным, все правовые последствия с момента его заключения аннулируются. Об этом RT рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам эксперта, суд может признать брак фиктивным только по заявлениям одного из супругов или прокурора.

«Если суд признает брак фиктивным, все правовые последствия, такие как совместная собственность, право наследования и другие, аннулируются и признаются недействительными с момента его заключения», — предупредил он.

Юрист объяснил, что все имущество, нажитое в фиктивном браке, будет делиться по правилам гражданского законодательства как обычная долевая собственность.

Помимо этого, иностранные лица, вступившие в фиктивный брак с целью получения вида на жительство или гражданства, лишатся соответствующего статуса и будут депортированы.

Специалист также сообщил, что административная или уголовная ответственность за заключение фиктивного брака не предусмотрена. Однако в случае, если союз был зарегистрирован для совершения правонарушения или ради незаконной выгоды, то граждан привлекут к ответственности непосредственно за эти действия.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев до этого говорил, что в России за фиктивный развод не предусмотрена специальная ответственность. Однако, по его словам, такие действия могут быть признаны недобросовестными и повлечь за собой правовые последствия.

