Мать-одиночка для установления отцовства воспользовалась услугами ИИ

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Японии мать-одиночка воспользовалась ИИ для установления отцовства
Nuva Frames/Shutterstock/FOTODOM

В Японии мать-одиночка смогла добиться рассмотрения дела об установлении отцовства, воспользовавшись помощью искусственного интеллекта вместо юриста, пишет The Mainichi.

51-летняя женщина воспитывает 17-летнего сына одна. По её словам, ребенок был зачат «при трагических обстоятельствах», и биологический отец так и не был официально установлен. Алименты за все это время не выплачивались.

Не имея возможности оплатить услуги адвоката, женщина обратилась к бесплатным ИИ-сервисам. С их помощью она разобралась в юридической процедуре и подготовила необходимые документы для подачи в семейный суд.

В феврале 2026 года японка подала заявление в семейный суд Осаки. Ходатайство приняли, однако возникла проблема — у нее не было актуального адреса предполагаемого отца, без которого невозможно было направить уведомление.

Следуя рекомендациям ИИ, женщина начала самостоятельный поиск. Она нашла старые данные о месте работы мужчины, изучила открытые реестры компаний и смогла установить его возможный адрес. После этого суд смог официально уведомить вторую сторону.

Первое слушание по делу назначено на апрель. Ожидается, что в рамках процесса может быть проведен ДНК-тест для подтверждения родства.

Ранее китаянка, выросшая в Нидерландах, воссоединилась с биологической семьей через 28 лет.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
