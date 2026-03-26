Мать-одиночка для установления отцовства воспользовалась услугами ИИ

В Японии мать-одиночка смогла добиться рассмотрения дела об установлении отцовства, воспользовавшись помощью искусственного интеллекта вместо юриста, пишет The Mainichi.

51-летняя женщина воспитывает 17-летнего сына одна. По её словам, ребенок был зачат «при трагических обстоятельствах», и биологический отец так и не был официально установлен. Алименты за все это время не выплачивались.

Не имея возможности оплатить услуги адвоката, женщина обратилась к бесплатным ИИ-сервисам. С их помощью она разобралась в юридической процедуре и подготовила необходимые документы для подачи в семейный суд.

В феврале 2026 года японка подала заявление в семейный суд Осаки. Ходатайство приняли, однако возникла проблема — у нее не было актуального адреса предполагаемого отца, без которого невозможно было направить уведомление.

Следуя рекомендациям ИИ, женщина начала самостоятельный поиск. Она нашла старые данные о месте работы мужчины, изучила открытые реестры компаний и смогла установить его возможный адрес. После этого суд смог официально уведомить вторую сторону.

Первое слушание по делу назначено на апрель. Ожидается, что в рамках процесса может быть проведен ДНК-тест для подтверждения родства.

