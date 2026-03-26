Путин дал старт строительству нового здания Национального центра «Россия»

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал официальный старт возведению нового здания Национального центра «Россия» в Москве. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Новый центр будет расположен в деловом районе «Москва-сити». Он откроется в 2029 году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее анонсировал, что данный объект станет современной выставочной площадкой для демонстрации успехов России в экономике, социальной сфере и развитии общества.

По словам Пескова, идея напоминает ВДНХ, которая по-прежнему процветает в Москве, но НЦ «Россия» предложит принципиально новый подход.

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что местом размещения нового центра выбрана площадка «на месте устаревшего «Экспоцентра», который требовал реконструкции». Он также подчеркнул удобное расположение будущего центра рядом с крупным деловым центром, транспортным узлом, включающим в себя метро, МЦД и платную дорогу, а также его близость к центру столицы.

Ранее Путин отметил важность сотрудничества бизнеса и государства.

 
