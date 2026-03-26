Российские военные сбили еще несколько беспилотников, летевших на Москву

Собянин сообщил об уничтожении средствами ПВО трех БПЛА, летевших на Москву
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву», — написал он.

По словам Собянина, в данный момент на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Утром 26 марта пресс-служба министерства обороны России заявила, что в течение ночи над территорией страны было ликвидировано 125 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Часть беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря. Также средства ПВО перехватили БПЛА в Калужской, Тверской, Ярославской, Вологодской, Тульской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Псковской, Смоленской, Новгородской областях и в Крыму.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что в регионе уничтожили более 20 летательных аппаратов. Атаку отражали в Киришском районе, после нее в промышленной зоне выявили повреждения.

Ранее военный журналист объяснил рост числа украинских БПЛА, атакующих российские регионы.

 
