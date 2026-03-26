Московский аэропорт Шереметьево временно изменил режим работы

Росавиация: Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию с органами

Временные ограничения ввели в воздушном пространстве московского аэропорта Шереметьево. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства», — говорится в заявлении.

На этом фоне пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.

В Росавиации подчеркнули, что решение было принято ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Статус того или иного рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта, добавили в агентстве.

Вечером 26 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских дрона, летевших в сторону российской столицы. Таким образом число беспилотников, уничтоженных на пути к Москве с начала суток, выросло до 30. На места падения обломков летательных аппаратов выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее рейс Хургада — Санкт-Петербург экстренно сел в Хельсинки из-за угрозы атаки дронов.