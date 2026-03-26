Тарасова назвала 14-летнюю Костылеву лучшей молодой фигуристкой России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что считает фигуристку Елену Костылеву лучшей среди российских юниорок. Ее слова приводит Sport24.

«На сегодняшний день из юниорок Лена — самая лучшая. Ей нужно стабильно кататься. А четверные и тройные аксели она умеет делать. Лена — очень интересный ребенок. Она очень многое умеет — такая ее природа», — сказала Тарасова.

14-летняя Костылева, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко», побила рекорд России по числу успешных четверных прыжков на соревнованиях — 51 попытка.

21 декабря 2025 года двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой, после чего та перешла в школу к Софья Федченко Однако о завершении их совместной работы было объявлено примерно через две недели — 8 января. В тот же день стало известно, что фигуристка вернулась к Плющенко.

До этого, 25 ноября, Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

Ранее Тарасова назвала имя своей любимой фигуристки.