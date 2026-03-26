Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Тарасова назвала 14-летнюю Костылеву лучшей молодой фигуристкой России

Shatokhina Natalya/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что считает фигуристку Елену Костылеву лучшей среди российских юниорок. Ее слова приводит Sport24.

«На сегодняшний день из юниорок Лена — самая лучшая. Ей нужно стабильно кататься. А четверные и тройные аксели она умеет делать. Лена — очень интересный ребенок. Она очень многое умеет — такая ее природа», — сказала Тарасова.

14-летняя Костылева, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко», побила рекорд России по числу успешных четверных прыжков на соревнованиях — 51 попытка.

21 декабря 2025 года двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой, после чего та перешла в школу к Софья Федченко Однако о завершении их совместной работы было объявлено примерно через две недели — 8 января. В тот же день стало известно, что фигуристка вернулась к Плющенко.

До этого, 25 ноября, Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

Ранее Тарасова назвала имя своей любимой фигуристки.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!