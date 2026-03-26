Анджелина Джоли потеряла близкого члена семьи

Умер музыкант Чип Тейлор, дядя Анджелины Джоли

Умер музыкант Чип Тейлор, дядя Анджелины Джоли
Американский композитор и исполнитель кантри-музыки Чип Тейлор умер в возрасте 86 лет. Об этом пишет Deadline со ссылкой на детей артиста.

По данным издания, музыкант скончался вечером 23 марта в хосписе.

«Его последние дни были спокойными. Чип любил то удивительное благословение, которое давало ему общение с людьми через музыку, и по-настоящему ценил это сообщество. Он считал всех вас своими друзьями», — написали наследники композитора на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Чип Тейлор родился в марте 1940 года в штате Нью-Йорк. Изначально он собирался пойти по стопам отца и стать профессиональным гольфистом, однако позднее бросил колледж и занялся музыкой. Артист подписал контракт с лейблом April Blackwood, который сейчас называется Sony Music.

Композитор написал песню Wild Thing, которую в 1966 году записала группа The Troggs. В 2019 году произведение включили в Зал славы премии «Грэмми». Кроме того, Чип Тейлор является автором песни Angel of the Morning — ее в 1967 году записала Иви Сэндс. Также музыкант писал песни для Джонни Кэша, Линды Ронстадт, Тины Тернер, Дженис Джоплин и других артистов. В 2007 году Тейлор создал собственный лейбл Train Wreck Records.

У композитора остались двое детей и пятеро внуков. Чип Тейлор приходится братом актеру Джону Войту и дядей актрисе Анджелине Джоли. Супруга артиста — Джоан Кэрол Фрей — ушла из жизни в 2025 году.

Ранее гитарист хеви-метал-группы Motorhead Фил Кэмпбелл умер в реанимации.

 
