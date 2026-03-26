Последние секунды жизни гаишника попали на видео в Приморье

В Приморском крае сотрудники ДПС попали в жесткое ДТП во время погони за мотоциклистом. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Патрульное авто на маяках и с сиреной гналось за байкером, который проигнорировал требование остановиться. На 720-м километре трассы «Уссури» полицейские влетели в грузовик Hino — их машину отбросило на леера, от жесткого удара легковушка загорелась», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как патрульный автомобиль горит на проезжей части. При этом к поврежденному транспорту бегут люди.

По данным канала, в результате произошедшего сотрудник ДПС получил травмы, несовместимые с жизнью, его коллега находится в больнице с тяжелыми травмами. Байкера, за которым следовали правоохранители, задержали.

Ранее массовое ДТП парализовало движение в Лефортовском тоннеле в Москве.

 
