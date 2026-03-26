В Кремле рассказали о «худшем сценарии» на Ближнем Востоке

Ситуация с конфликтом на Ближнем Востоке развивается по худшему сценарию. Об этом «Вестям» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, РФ внимательно наблюдает за развитием ситуации в Иране.

«Пока можно констатировать, что ситуация развивается по худшему сценарию», — отметил он.

Песков добавил, что войну в Иране надо прекращать, поскольку она влияет на мировую экономику и дальнейшие последствия от такой ситуации просчитать очень сложно. Разрастание географии конфликта говорит о росте проблем в мире.

До этого в Кремле отмечали, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности в регионе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

