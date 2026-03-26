Операция «Багратион». Каким будет весеннее наступление российской армии?

Западные СМИ пишут, что весенние бои в зоне СВО будут сосредоточены на так называемом поясе крепостей в Славянско-Краматорской агломерации. Одним из центров боевых действий также называют город Гуляйполе в Запорожской области. Каким будет наступление российских войск весной и при чем тут операция «Багратион» 1944 года — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Этой весной российские военные сосредоточатся на штурме укрепленных районов у Славянска и Краматорска. Помимо этого, ожидаются наступления почти по всем направлениям. Об этом пишут Reuters и The New York Times (NYT).

Есть все основания предполагать, что замысел весенней кампании ВС РФ уже окончательно определен, все соображения, предварительно высказанные на начальных этапах планирования, уточнены и учтены, силы и средства рассчитаны, а необходимые документы подготовлены. Наконец, со всеми подсчетами и обоснованиями оперативная часть плана нанесена на карту. И, по всей видимости, старт масштабному наступлению будет дан после завершения весенней распутицы.

Вполне возможно, что в ходе подготовки операций весной и ранним летом 2026 года прослеживаются некоторые черты и аналогии с Белорусской стратегической наступательной операцией, проведенной с 23 июня по 29 августа 1944 года (кодовое наименование «Багратион») . В ней было задействовано 168 дивизий Красной армии. Войска наступавших фронтов (1-й Прибалтийский, 3-й Белорусский, 2-й Белорусский, 1-й Белорусский, Днепровская военная флотилия и 1-я армия Войска Польского) разгромили одну из наиболее сильных группировок вермахта – группу армий «Центр», ее 17 дивизий и три бригады были уничтожены, а 50 дивизий потеряли более половины своего состава .

Главная задача весенней кампании 2026 года, вероятно, заключается в овладении Славянско-Краматорской агломерацией и окончательном освобождении территории ДНР.

Пояс крепостей

Однако тут необходимо заметить, что начиная с 2014 года города Славянск и Краматорск, а также окрестности этих населенных пунктов превращены украинской армией в мощный укрепленный район, который представляет собой важнейшее звено в системе оборонительных рубежей ВСУ в ДНР. Более того, он имеет не столько военное, сколько политическое значение.

Все каменные здания здесь превращены в узлы обороны и долговременные огневые сооружения, соединенные подземными бетонированными коммуникациями. Оборудована разветвленная сеть огневых точек с созданием систем траншей и многочисленных ходов. Для личного состава ВСУ созданы заглубленные укрытия, в которых есть запасы боеприпасов, еды и воды.

Reuters называет Славянско-Краматорскую агломерацию поясом крепостей и с подобной оценкой информагентства, безусловно, можно согласиться.

Штурмовать в лоб этот укрепрайон, наверное, не самое лучшее решение. Это наверняка приведет к полному разрушению обоих городов и прилегающих к ним поселков. После завершения боев местность в этой части ДНР будет напоминать лунный пейзаж, а возвращение к довоенной жизни может занять десятилетия.

Андрей Стенин/РИА Новости

Скорее всего, за счет глубоких обходов и охватов с флангов необходимо вынудить противника под угрозой окружения отойти из Славянско-Краматорской агломерации . Это, естественно, только один из вариантов. Вполне возможно, что у российского командования есть и более смелые и впечатляющие замыслы.

Штурм Гуляйполя

По мнению NYT, усиление боевых действий стоит ожидать в Запорожской области, в районе города Гуляйполе. Однако российские войска находятся уже рядом с городом Запорожье. И этот мегаполис находится в пределах досягаемости не только беспилотников, но и артиллерии. Поэтому нельзя исключать, что перед ВС РФ поставлена задача взять под контроль этот город. Все необходимые для этого предпосылки уже созданы.

Скорее всего, наступательные операции российской армии весной и ранним летом 2026 года развернутся на всех направлениях, включая территории Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Не исключено, что удастся взять под контроль областные центры этих регионов.

Самое главное — никаких других способов склонить руководство Украины к завершению конфликта на выгодных для России условиях, кроме решительного разгрома частей и соединений ВСУ на важнейших направлениях, не существует.

Активные и результативные боевые действия в весенней кампании 2026 года должны сочетаться с массированными ударами Воздушно-космических сил и Военно-морского флота по объектам на территории Украины, в том числе и по пунктам высших звеньев военного и госуправления Незалежной. Все действия войск должны осуществляться за счет господства в воздухе и эфире.

Затягивание конфликта крайне нецелесообразно по любой из возможных причин.

Вооруженный конфликт – это все же топка, в которую надо непрерывно подбрасывать дрова, они же ресурсы – людские, материальные, финансовые. Поэтому скорейшее завершение конфликта на условиях России – главнейшая задача Специальной военной операции в 2026 году .

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).