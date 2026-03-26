В Челябинске школьник выстрелил однокласснице в лицо из ракетницы. Что известно о нападении

СК возбудил три уголовных дела после нападения в челябинской школе

В Челябинске девятиклассник принес в школу арбалет и сигнальный пистолет и выстрелил в одноклассницу, попав ей в лицо. Пострадали также три учителя, в которых подросток распылил перцовый баллончик. После нападения он попытался скрыться и выпал с четвертого этажа, получив травмы. Подробнее о нападении — в материале «Газеты.Ru».

Школьник напал на одноклассницу в Челябинске — девятиклассник выстрелил в сверстницу из сигнального пистолета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

«Инцидент [произошел] в СОШ №32 города Челябинска. По предварительной информации, ученик девятого класса принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет», — рассказали в пресс-службе правительства.

СМИ изначально сообщили, что подросток выстрелил в одноклассницу из арбалета. Однако власти и правоохранительные органы не подтвердили эту информацию.

По данным Следственного комитета (СК) Челябинской области, девятиклассник выстрелил девушке в лицо из «предмета, схожего с ракетницей» . Затем подросток попытался скрыться и выпал из окна четвертого этажа. Оба получили травмы, их госпитализировали. Baza уточнила, что школьнику диагностировали переломы обеих ног и тупую травму живота. Его одноклассница в результате выстрела получила рассечение под бровью.

Life со ссылкой на SHOT также сообщил, что в результате инцидента пострадали трое учителей. Подросток распылил в них перцовый баллончик перед тем, как напасть на одноклассницу . Госпитализация педагогам не понадобилась, помощь им оказали на месте.

СК возбудил три уголовных дела по факту происшествия по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Что известно о нападавшем

Как сообщили СМИ, одноклассники описывают нападавшего как тихого и спокойного парня .

«Занимался боевыми искусствами, играл в футбол, планировал поступать в местный юридический колледж», — пишет Mash.

Подросток также увлекался шахматами, играть в которые его научил отец. Кроме этого, девятиклассник был фанатом мобильной игры Brawl Stars и играл в шутер Standoff 2. Telegram-канал «Кровавая барыня» сообщил, что в его никах в соцсетях были слова «мистер король» и «господин», а на аватарке стояло изображение штурмовой винтовки типа AR-15 / M4. Baza рассказала, что

на своих страницах он публиковал «шутливые посты про ненависть к людям». О своей неприязни подросток также якобы писал в личном дневнике.

По данным Mash, его отец не знает, откуда у сына появилось оружие. В то же время Ural Mash написал, что арбалет подростку подарил погибший отчим.

«По словам учеников, мужчина воспитывал ребенка с детства. После смерти родственника полгода назад подросток начал курить. Когда школьника с сигаретами спалили педагоги, ему грозили отчислением », — говорится в публикации.

Причины нападения

СМИ приводят разные причины того, почему девятиклассник напал на одноклассницу. РЕН ТВ со ссылкой на ученицу школы сообщил, что спровоцировать подростка могла травля.

В то же время Mash написал, что девятиклассник приревновал подругу и пришел мстить. По данным «Известий», пострадавшая была его соседкой по парте. При этом мать школьницы утверждает, что ее дочь не дружила с нападавшим . Женщина не знает, почему тот выстрелил именно в ее ребенка.

Baza также сообщила, что девятиклассница была случайной жертвой. Подросток выстрелил в нее только потому, что она сидела ближе всех ко входу в класс.

«Она практически не общалась с напавшим подростком и никогда с ним не конфликтовала — лишь один раз просила его поделиться учебником», — отметил Telegram-канал.