США сняли санкции с Минфина Белоруссии и двух банков

Соединенные Штаты решили отменить санкции в отношении Министерства финансов Белоруссии и двух банков республики, а также компании «Беларуськалий». Об этом объявил Минфин США.

По данным министерства, из-под ограничительных мер выводятся Белинвестбанк и Банк развития Белоруссии.

В ведомстве отметили, что решение принято по согласованию с Государственным департаментом США. Причиной стало то, что «обстоятельства больше не оправдывают запреты», наложенные на данные структуры.

19 марта спецпредставитель США по Беларуси Джон Коул анонсировал снятие санкций с белорусского Министерства финансов, двух банков и калийной промышленности. По его заявлению, из санкционных списков исключаются.

До этого в ходе приема американских делегатов во Дворце Независимости в Минске Лукашенко признался в сохранении симпатии к президенту США, несмотря на его политические просчеты.

Ранее экономист объяснил, почему США снимают санкции с предприятий Белоруссии.

 
