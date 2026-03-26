Арестованный в Польше российский археолог написал две книги в СИЗО

Российский археолог Александр Бутягин, который находится под арестом в Польше, за время нахождения в СИЗО написал две книги. Выдержки из его писем привели близкие ученого в Telegram-канале.

«Я здесь уже две книги написал. Остались еще всякие вступления, заключения. Там, конечно, кучу всего нужно проверять, потому что пишу по памяти», — говорится в сообщении.

В декабре 2025 года Бутягин, возглавляющий отдел античной археологии Государственного Эрмитажа, ездил в Европу читать лекции и по пути из Нидерландов на Балканы был задержан полицией Польши по запросу Украины. В Киеве на него заведено уголовное дело из-за руководства раскопками в Керчи, которые украинские власти назвали незаконными. В случае экстрадиции ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В пресс-службе Эрмитажа заверили, что Бутягин соблюдал юридические и этические международные нормы проведения раскопок. Крымские музеи собрали и передали в Варшаву документы в защиту ученого. В суде за него поручились европейские коллеги.

Ранее Кремль прокомментировал возможную экстрадицию археолога Бутягина на Украину.

 
