Во аэропорту Внуково введены временные ограничения

Аэропорт Внуково вновь перешел на работу по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, соответствующее решение связано «с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани».

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — отметил представитель Росавиации.

В связи с введением ограничений есть корректировки в расписании рейсов. Их можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта, сказано в сообщении.

Несколько часов назад сообщалось, что московские аэропорты Шереметьево и Внуково возобновили обслуживание рейсов в штатном режиме. Во Внуково они были введены вечером 25 марта, а Шереметьево перешло на аналогичные ограничения утром 26 марта.

Ранее Домодедово также временно перешел на особый режим работы.