Россияне в 2026 году бронировали рестораны на праздники за трое суток

Россияне в праздничные дни планируют поход в рестораны заранее — в среднем за несколько суток, тогда как в обычные выходные бронирование происходит за несколько часов до визита. Об этом говорится в исследовании аналитиков Яндекса, проведенном на основе данных сервисов «Яндекс Еда» и «Яндекс Карты».

Для анализа были выбраны 14 февраля, 23 февраля и Международный женский день. Данные по ним сопоставили с информацией по обычным выходным без учета новогодних каникул и близких к праздникам дат.

Как показало исследование, в обычные выходные половина пользователей бронируют столики в среднем за 8 часов до визита — чаще всего утром на вечер того же дня.

В то же время на 14 февраля и 8 марта бронирование осуществляется в среднем за трое суток, что примерно в 10 раз раньше стандартного поведения.

На 23 февраля россияне планируют визиты примерно за 17 часов, что, однако, в 2,3 раза превышает показатели обычных выходных.

Наиболее популярным временем для посещения ресторанов в праздники остается вечерний интервал — с 18:00 до 20:00. Вторым по востребованности временным слотом стал обеденный — с 14:00 до 15:00. Обеденное время особенно востребовано 23 февраля: каждое десятое бронирование приходится именно на эти часы. 8 марта и в обычные выходные обед тоже востребован. А вот 14 февраля — исключение: в День всех влюблённых в рестораны реже идут на обед, предпочитая романтический ужин.

Аналитики также зафиксировали изменения в предпочтениях по типу заведений. В праздничные даты пользователи чаще выбирают рестораны с более камерной атмосферой — в частности, французскую кухню, заведения с классической музыкой и рестораны при отелях.

В День святого Валентина растет интерес к устричным барам и ресторанам китайской кухни, а 8 марта — к заведениям с панорамным видом и вегетарианским меню.

В свою очередь, 23 февраля пользователи чаще отдают предпочтение ресторанам с более сытной кухней, включая турецкую, восточную и узбекскую.

В компании отметили, что с помощью функционала бронирования даже при нестабильном интернет-соединении пользователи «Яндекс Еды» и «Яндекс Карт» могут в пару кликов зарезервировать стол более чем в 6 тыс. заведений по всей России.