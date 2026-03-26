«Пути назад уже не будет». Пентагон готовит четыре варианта «финального удара» по Ирану

Дональд Трамп во время выступления перед американскими военнослужащими на авиабазе Аль-Удейд в Дохе, Катар, 15 мая 2025 года

Пентагон готовит сценарии «финального удара» по Ирану — от захвата стратегических островов до наземных операций и массированных авиаударов, сообщил Axios. Президент США Дональд Трамп рекомендовал Тегерану поскорее принять условия Вашингтона, пока «не стало слишком поздно», иначе, по его словам, «пути назад уже не будет». Какие варианты действий рассматривают США и чего требуют иранские власти — в материале «Газеты.Ru».

Последнее предупреждение Трампа

Президент США Дональд Трамп дал понять, что времени на раздумья у Ирана почти не осталось. Американский лидер заявил: иранская сторона должна как можно быстрее принять условия Вашингтона, а разговоры о том, что предложение США еще только изучают, в Белом доме считают несерьезными. Трамп также подчеркнул, что в случае затягивания решения последствия для Ирана будут тяжелыми.

«Им лучше поскорее стать серьезнее, пока не стало слишком поздно, потому что, как только это произойдет, пути назад уже не будет, и это (последствия. — «Газета.Ru») будет неприятно!» — написал он в соцсети Truth Social.

В то же время источники Axios сообщили, что Пентагон уже готовит несколько вариантов «окончательного удара» по Ирану. По данным издания, вероятность новой эскалации резко вырастет, если переговоры не сдвинутся с места, а Ормузский пролив останется заблокированным.

«Некоторые американские чиновники считают, что сокрушительная демонстрация силы для завершения боевых действий создаст больше рычагов влияния на мирных переговорах или просто даст Трампу повод указать на это и объявить о победе», — отметили журналисты.

Среди сценариев, которые рассматривает Вашингтон, Axios назвало вторжение или блокаду острова Харк, высадку на Ларак, который помогает Ирану контролировать Ормузский пролив, захват острова Абу-Муса, а также перехват судов, вывозящих иранскую нефть через восточную часть пролива.

«Интрига заключается в следующем: американские военные также подготовили планы наземных операций вглубь территории Ирана для обеспечения безопасности высокообогащенного урана, находящегося на ядерных объектах», — уточнило издание.

При этом, как отметили источники, вместо сложной сухопутной операции США могут выбрать более прямой вариант — массированные авиаудары по этим объектам, чтобы лишить Иран доступа к урану .

Условия Вашингтона

США передали Ирану пакет предложений по урегулированию конфликта, в центре которого — жесткие ограничения на ядерную программу страны, сообщил израильский телеканал N12. Как уточнила The Times of Israel, речь идет о плане из 15 пунктов, который охватывает не только атомную сферу, но и ракетные разработки, а также региональную политику Тегерана.

Главное требование Вашингтона — полностью исключить возможность создания Ираном ядерного оружия . Для этого, по данным издания, Тегерану предлагают демонтировать действующую ядерную инфраструктуру и официально закрепить отказ от подобных разработок в будущем.

Кроме того, в предложениях подчеркивается запрет на обогащение урана на территории страны. По информации N12, США также настаивают на выводе из эксплуатации ключевых объектов — в Натанзе, Исфахане и Фордо, которые ранее неоднократно упоминались в отчетах МАГАТЭ как основные элементы иранской ядерной программы.

Ответ Ирана

Тегеран утверждает, что никакого диалога с Вашингтоном сейчас не ведется. Об этом в интервью India Today заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Между Ираном и Соединенными Штатами не ведется никаких переговоров или консультаций. Их не было на протяжении последних 25 дней этой незаконной войны, развязанной ими против Ирана», — сказал он.

Багаи добавил, что в Иране крайне скептически относятся к американской дипломатии . По его словам, страна уже дважды сталкивалась с ситуацией, когда удары наносились именно в разгар переговорного процесса по ядерной программе, и это подорвало доверие к США.

На этом фоне Тегеран публично отвергает попытки Вашингтона добиться прекращения огня, отметило издание The War Zone. Посреднические усилия, в том числе со стороны Пакистана, пока не принесли результата. В Белом доме также дали понять, что не намерены отступать.