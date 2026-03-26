Над Россией уничтожены 125 украинских беспилотников. Военная операция, день 1492-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1492-й день
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 125 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны России. ВСУ при помощи дрона-камикадзе атаковали село Зерново Брянской области, погибла местная жительница, заявил губернатор Александр Богомаз. Подразделения группировки войск «Центр» на Добропольском направлении отразили ракетный удар украинской армии и уничтожили четыре единицы бронированной техники противника. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

11:35

Силы ПВО сбили 4 беспилотника, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин.

11:31

Украинские войска 441 раз атаковали при помощи минометов, артиллерии и беспилотников территорию Алешкинского муниципального округа Херсонской области в период с 14 по 20 марта, сообщил глава округа Руслан Хоменко.

11:23

ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью почти 170 беспилотников и выпустили более 50 боеприпасов за минувшие сутки, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

11:10

Владимир Зеленский пожаловался на то, что на фоне ситуации вокруг Ирана Запад стал отодвигать помощь Украине на второй план, при этом Киев, по его словам, испытывает проблемы с ПВО и особенно - нехватку денег.

«Война на Ближнем Востоке отвлекает внимание… Отвлекая внимание, она отодвигает нас на второй план по приоритетности, тем более что это война с участием США, которые долго время были главным спонсором Украины», - пожаловался Зеленский в интервью газете Monde.

10:57

Истребители F-16 ВВС Румынии были подняты по тревоге из-за падения фрагментов беспилотника в приграничном уезде Тулча, сообщило министерство обороны страны.

10:21

Министр транспорта Турции заявил, что танкер турецкой компании был атакован в Черном море, вероятнее всего, безэкипажным катером.

9:48

Девять жилых домов повреждены в результате атаки украинского БПЛА по Молодогвардейску в ЛНР, обошлось без жертв, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

9:35

ВСУ 7 раз применили артиллерию по отселенным районам Курской области за прошедшие сутки, над регионом сбиты 42 беспилотника ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

9:11

Часть Одесской области и самой Одессы на Украине осталась без энергоснабжения, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.

9:06

БПЛА атаковали шедший из России турецкий нефтяной танкер компании ALTURA в Черном море.

Корабль с 144 тыс тонн нефти подвергся атаке БПЛА в 15 милях от Босфора, произошел мощный взрыв, турецкий экипаж запросил помощь.

Депутат Рады Марьяна Безуглая подала в суд на главкома ВСУ Сырского и экс-командующего объединенными силами Содоля из-за провалов ВСУ на фронте и решений, которые привели к гибели граждан и потере территорий, сообщает канал «Военкоры русской весны».

8:36

Украинская бригада теробороны потеряла значительную часть личного состава в Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

8:19

ВСУ при помощи дрона-камикадзе атаковали село Зерново Брянской области, погибла мирная жительница, сообщил губернатор Александр Богомаз.

8:05

🔴 Минобороны: российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 125 украинских БПЛА над регионами России.

8:00

Сегодня 1492-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!