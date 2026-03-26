Над Россией уничтожены 125 украинских беспилотников. Военная операция, день 1492-й

❗Силы ПВО сбили 4 беспилотника, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин.
Украинские войска 441 раз атаковали при помощи минометов, артиллерии и беспилотников территорию Алешкинского муниципального округа Херсонской области в период с 14 по 20 марта, сообщил глава округа Руслан Хоменко.
ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью почти 170 беспилотников и выпустили более 50 боеприпасов за минувшие сутки, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
Владимир Зеленский пожаловался на то, что на фоне ситуации вокруг Ирана Запад стал отодвигать помощь Украине на второй план, при этом Киев, по его словам, испытывает проблемы с ПВО и особенно - нехватку денег.
«Война на Ближнем Востоке отвлекает внимание… Отвлекая внимание, она отодвигает нас на второй план по приоритетности, тем более что это война с участием США, которые долго время были главным спонсором Украины», - пожаловался Зеленский в интервью газете Monde.
Истребители F-16 ВВС Румынии были подняты по тревоге из-за падения фрагментов беспилотника в приграничном уезде Тулча, сообщило министерство обороны страны.
Министр транспорта Турции заявил, что танкер турецкой компании был атакован в Черном море, вероятнее всего, безэкипажным катером.
Девять жилых домов повреждены в результате атаки украинского БПЛА по Молодогвардейску в ЛНР, обошлось без жертв, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
ВСУ 7 раз применили артиллерию по отселенным районам Курской области за прошедшие сутки, над регионом сбиты 42 беспилотника ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Часть Одесской области и самой Одессы на Украине осталась без энергоснабжения, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
❗БПЛА атаковали шедший из России турецкий нефтяной танкер компании ALTURA в Черном море.
Корабль с 144 тыс тонн нефти подвергся атаке БПЛА в 15 милях от Босфора, произошел мощный взрыв, турецкий экипаж запросил помощь.
Депутат Рады Марьяна Безуглая подала в суд на главкома ВСУ Сырского и экс-командующего объединенными силами Содоля из-за провалов ВСУ на фронте и решений, которые привели к гибели граждан и потере территорий, сообщает канал «Военкоры русской весны».
Украинская бригада теробороны потеряла значительную часть личного состава в Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
ВСУ при помощи дрона-камикадзе атаковали село Зерново Брянской области, погибла мирная жительница, сообщил губернатор Александр Богомаз.
🔴 Минобороны: российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 125 украинских БПЛА над регионами России.
Сегодня 1492-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.