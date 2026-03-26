В Госдуме заявили, что некоторые россияне могут получить отсрочку от армии без явки в военкомат

Правительство России отменило обязательную явку в военкомат для получения отсрочки — теперь это можно сделать через реестр воинского учета. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» уточнил, что в некоторых регионах электронная система пока не налажена.

«Вообще, с этого года в России работают новые цифровые механизмы воинского учета. И в самом деле по закону теперь для получения отсрочки или освобождения от призыва лично являться в военкомат необязательно — достаточно, чтобы все подтверждающие документы были в едином электронном реестре. Другое дело, что в полной мере он функционирует пока, по моим сведениям, вовсе не по всей необъятной стране — на то, чтобы все наладить, потребуется еще какое-то время», — объяснил парламентарий.

Журавлев сообщил, что теперь ключевую роль для призывника играет запись в электронном реестре — роль приписных свидетельств снижается.

«По идее, автоматически, через тот же реестр, должны рассылаться и повестки, но большая часть из них пока все равно дублируется в бумажном варианте. И приписное свидетельство формально не отменено, но его роль снижается — ключевое значение теперь имеет актуальная электронная запись. Страна в области воинского учета полным ходом идет к полной цифровизации», — заключил он.

В постановлении правительства, опубликованном 26 марта, указано, что призывника могут освободить от воинской обязанности или дать ему отсрочку, если в реестр воинского учета включены необходимые сведения.

Как уточняется, на отсрочку могут рассчитывать студенты, аспиранты, сотрудники МВД, МЧС, ФСБ и IT-компаний, ухаживающие за близкими граждане и те, у кого категория «Г» по здоровью. А инвалиды, отслужившие кандидаты и доктора наук, постоянно живущие за границей или имеющие судимость, освобождены от военной обязанности.

Ранее правительство сократило срок уведомления военкомата об увольнении IT-сотрудника.