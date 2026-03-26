Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

США и Израиль начали применять против Ирана снаряды под видом консервных банок

IRNA: против Ирана применяют снаряды, замаскированные под консервные банки
Vahid Salemi/AP

Военные США и Израиля оставляют на улицах иранских городов снаряды, замаскированные под консервные банки. Об этом сообщило информационное агентство Исламской Республики IRNA.

По данным агентства, при контакте с этими взрывными устройствами происходит детонация. Журналисты отметили, что при взрыве «консервных банок» погибли уже несколько человек. В связи с этим в агентстве предупредили жителей Ирана об опасности прикосновения к любым неизвестным предметам, визуально похожим на консервные банки.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США готовы нанести по Ирану удары «сильнее, чем когда-либо прежде», если Тегеран продолжит боевые действия и откажется от сделки. По ее словам, американский лидер «не блефует» и намерен «обрушить настоящий ад» в случае дальнейшей эскалации. При этом Левитт подчеркнула, что президент США «готов слушать» и вести конструктивные обсуждения, поэтому отложил ранее планировавшиеся удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

В свою очередь Тегеран дал понять, что в случае начала сухопутной операции США в Иране, готов пойти на резкое расширение конфликта. Подробнее о том, как развивается конфликт на Ближнем Востоке, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Пентагон готовит варианты «финального удара» по Ирану.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!