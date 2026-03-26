США и Израиль начали применять против Ирана снаряды под видом консервных банок

Военные США и Израиля оставляют на улицах иранских городов снаряды, замаскированные под консервные банки. Об этом сообщило информационное агентство Исламской Республики IRNA.

По данным агентства, при контакте с этими взрывными устройствами происходит детонация. Журналисты отметили, что при взрыве «консервных банок» погибли уже несколько человек. В связи с этим в агентстве предупредили жителей Ирана об опасности прикосновения к любым неизвестным предметам, визуально похожим на консервные банки.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США готовы нанести по Ирану удары «сильнее, чем когда-либо прежде», если Тегеран продолжит боевые действия и откажется от сделки. По ее словам, американский лидер «не блефует» и намерен «обрушить настоящий ад» в случае дальнейшей эскалации. При этом Левитт подчеркнула, что президент США «готов слушать» и вести конструктивные обсуждения, поэтому отложил ранее планировавшиеся удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

В свою очередь Тегеран дал понять, что в случае начала сухопутной операции США в Иране, готов пойти на резкое расширение конфликта.

