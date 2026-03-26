«США говорят нам уходить»: Зеленский объяснил, почему не хочет выводить ВСУ из Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский отказался выполнять требование США и выводить ВСУ из Донбасса, объяснив это тем, что там находятся украинские фортификационные сооружения. По его словам, Киев не должен обменивать одни гарантии безопасности на другие. Зеленский считает, что этот шаг поставит под угрозу безопасность не только Киева, но и Европы в целом. «Страна.ua» ранее писала, что подобная позиция ударит скорее по самому украинскому лидеру, а не по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Monde заявил, что его не устраивает предложение США о предоставлении Киеву гарантий безопасности в обмен на вывод ВСУ из Донбасса.

«США говорят нам уходить из Донбасса <...> и [готовы] предоставить нам гарантии безопасности. Но наши фортификационные сооружения — это часть наших гарантий безопасности . Мы не должны обменивать эти гарантии безопасности <...> на другие», — отметил украинский лидер, назвав подобное предложение несправедливым.

24 марта «Украинская правда» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров США и Украины, сообщила , что Вашингтон настаивает на выводе украинских войск с подконтрольных ВСУ территорий Донбасса и предлагает взамен гарантии безопасности и поддержку.

«Всегда все сводится к тому, что американцы говорят типа: «Выйдите из Донбасса, и мы построим для вас рай, как договорились на Аляске», — отметил один из собеседников издания.

В комментарии Reuters Зеленский подтвердил, что американцы действительно готовы окончательно согласовать эти гарантии на высоком уровне, как только Киев примет решение вывести ВСУ. Он добавил, что понимает «тонкости» американской позиции, но в то же время посетовал, что президент США Дональд Трамп в своих стремлениях как можно быстрее завершить конфликт оказывает давление на Украину, а не Россию. Украинский лидер связал это с конфликтом на Ближнем Востоке , который, по его словам, безусловно оказывает влияние на Трампа.

« Здесь у нас абсолютно разные взгляды . С одной стороны, ничего страшного — это нормально, когда существуют разные точки зрения. Но с другой стороны, когда мы хотим окончания войны и ускорения этого процесса, мы поднимаем вопрос о дополнительном давлении на Россию. <...> Америка считает, что он (президент России Владимир Путин. — «Газета.Ru») хочет мира, и зачем тогда дополнительное давление, если Россия показывает, что тоже готова к миру», — заявил Зеленский Le Monde.

По кому ударит вывод войск

Президент Украины также заявил, что вывод ВСУ из Донбасса поставит под угрозу не только Киев, но и всю Европу, поскольку это приведет к передаче сильных оборонительных позиций региона России. Однако источник «Страны.ua» в украинских политических кругах отметил, что реальные причины, по которым власти страны выступают против вывода войск, иные.

«Власти уже неоднократно показывали, что если они считают что-то необходимым, то они это будут делать вне зависимости от того, что думает общество. <...> Это проблемы конкретно для Зеленского. Не для страны в целом. При том что и он может при желании вывернуть ситуацию в свою пользу, представив достижение мира как победу», — отметил собеседник издания.

По его словам, первая причина заключается в том, что в Киеве не верят, что в случае провала переговоров Вашингтон действительно перестанет помогать Украине. Вторая — в политической ориентации украинского лидера на враждебные Дональду Трампу круги.

«Он ориентируется на британцев, Демпартию США и родственные ей силы в Европе. А среди этих сил, во-первых, распространена теория, что европейцам выгодно затягивание войны на Украине. А во-вторых, они просто не хотят, чтобы Трамп получил очки за счет завершения войны на Украине. Поэтому они убеждают Зеленского дотянуть до выборов в конгресс, а там уже и до конца каденции Трампа недалеко», — добавил источник «Страны.ua».

Еще одна причина — это убежденность Киева, что, даже если США откажутся финансировать конфликт, Европа не бросит Украину. Четвертая и самая главная причина же заключается в ожидании проблем у самой России.

Тем не менее «Страна.ua» отметила, что существуют два риска, которые могут заставить Зеленского резко изменить стратегию. Это прекращение помощи США и провал плана Евросоюза по выделению Киеву кредита в €90 млн .

«В обоих случаях могут усилиться позиции тех сил в украинской власти, которые по-иному смотрят на условия завершения войны. По данным западных СМИ, есть такие силы и в близком окружении самого Зеленского», — заключило издание.

Нет выбора

Впрочем, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что у президента Украины, несмотря на все его громкие заявления, не осталось другого выбора, кроме как пойти на территориальные уступки .

«Зеленский сам может принимать решения? Нет, не может, ему вот США сказали, что нужно отдать России ради сделки, а ему приходится признать это, прикрываясь сказками о гарантиях безопасности», — отметил он.

По мнению Соскина, слова Зеленского о гарантиях безопасности только демонстрируют безвыходное положение Украины на фоне давления американской администрации.