Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В конгрессе США назвали «позорным» требование Трампа к Зеленскому

Конгрессмен Бойл: требование к Украине о передаче Донбасса – это предательство
Kevin Lamarque/Reuters

Требование президента США Дональда Трампа к Украине о передаче подконтрольной Киеву части Донбасса России – это «позорное предательство» и «подарок» президенту России Владимиру Путину, написал в соцсети X член Палаты представителей США Брендан Бойл.

«Требование Трампа к Украине передать свою территорию России – это позорное предательство и подарок Путину. Уступка Путину будет угрожать Украине, Европе и США», – отметил он.

Бойл подчеркнул, что США «должны» занять сторону Украины в конфликте, а не «вознаграждать Путина».

В недавнем интервью Reuters президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что США предлагают Украине гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ с занимаемой части Донбасса. Также издание «Украинская правда» писало, что США на переговорах требуют от Киева вывести войска из Донбасса и предлагают взамен построить на Украине «рай» и предоставить стране «реальные» гарантии безопасности.

В интервью Le Monde Зеленский отметил, что Украина не хочет выводить войска с территории Донбасса, так как Киев построил там «значительные» оборонительные линии и укрепления.

Ранее Зеленский описал свои отношения с Трампом.

 
Теперь вы знаете
Зачем Минздрав советует сдать анализы любителям бани и сауны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
