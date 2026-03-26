Конгрессмен Бойл: требование к Украине о передаче Донбасса – это предательство

Требование президента США Дональда Трампа к Украине о передаче подконтрольной Киеву части Донбасса России – это «позорное предательство» и «подарок» президенту России Владимиру Путину, написал в соцсети X член Палаты представителей США Брендан Бойл.

«Требование Трампа к Украине передать свою территорию России – это позорное предательство и подарок Путину. Уступка Путину будет угрожать Украине, Европе и США», – отметил он.

Бойл подчеркнул, что США «должны» занять сторону Украины в конфликте, а не «вознаграждать Путина».

В недавнем интервью Reuters президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что США предлагают Украине гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ с занимаемой части Донбасса. Также издание «Украинская правда» писало, что США на переговорах требуют от Киева вывести войска из Донбасса и предлагают взамен построить на Украине «рай» и предоставить стране «реальные» гарантии безопасности.

В интервью Le Monde Зеленский отметил, что Украина не хочет выводить войска с территории Донбасса, так как Киев построил там «значительные» оборонительные линии и укрепления.

