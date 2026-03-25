Почему Трамп попросил перемирие у Ирана

Дональд Трамп показал Ирану эпический жест доброй воли. Пять дней без ударов по инфраструктуре страны — и перспектива выхода на финальную сделку, которая закончит войну на Ближнем Востоке. При этом без дополнительных условий в адрес Тегерана.

За два дня до этого президент США выставил Ирану 48-часовой ультиматум: открытие Ормузского пролива или полное уничтожение всей иранской энергетики. Но по истечении дедлайна Трамп внезапно отступил. Дескать, у него состоялись переговоры с иранскими представителями, которые, конечно же, прошли настолько хорошо и продуктивно, что все сразу захотели заключить сделку. При этом Израиль прямо говорит, что продолжит удары, невзирая на слова Трампа. Власти Ирана тоже продолжают усиленно атаковать Израиль и на всех уровнях отрицают факт диалога с Вашингтоном.

Чтобы понять происходящее на Ближнем Востоке, нужно немного углубиться в биографию 47-го президента США. В 1970-х гг. семья Трампов попала в поле зрения властей Штатов из-за расистских практик при сдаче жилья в аренду. Правительство подало на их компанию в суд, и во время процесса Дональд познакомился с адвокатом Роем Коном.

Кон стал для Трампа не просто наемным юристом, но другом и наставником. Он познакомил бизнесмена с «золотым стандартом» своих жизненных правил: 1) никогда не признавай ошибок; 2) если тебя атакуют, контратакуй в ответ; 3) если попал в беду, отвлекай внимание и путай следы.

В 1975 году правила Кона помогли Трампу-бизнесмену с минимальными потерями выйти из противостояния с правительством Америки. 50 лет спустя он — теперь уже президент США — пытается использовать их, чтобы выйти из войны с Ираном. Которая пошла для его администрации, мягко говоря, не очень удачно.

Тегеран смог взять Вашингтон на крючок блокадой Ормузского пролива. А Трамп так и не придумал, как с него соскочить.

В условиях стремительно растущих цен на энергоносители Белому дому нужно было действовать быстро и решительно, но США уперлись в предел своих возможностей.

Мало того, что стянутых на Ближний Восток ресурсов ожидаемо оказалось недостаточно для достижения заявленных целей, так еще под давлением Ирана силы пришлось сильно растянуть. Самолеты и ударные группировки ВМС США отвели подальше от зоны поражения иранских ракет. Заводить их обратно в Ормуз оказалось слишком рискованно. Потерпели неудачу и попытки президента США привлечь к войне региональные группировки и союзников по НАТО. Курды не захотели влезать в бесперспективное для себя противостояние. Европейцы припомнили Трампу все унижения и Гренландию — и предложили самому расхлебывать заваренную кашу.

К исходу третьей недели у Белого дома осталось два варианта. Первый — своими силами проводить наземную операцию. Захватить остров Харк или всю иранскую часть Ормузского пролива, силой разблокировать судоходство, но при этом рисковать катастрофическими потерями и окончательно затянуть США в «бесконечную войну», которой республиканцы боятся как огня. Второй — попытаться повлиять на Тегеран дистанционно, угрозой неприемлемого ущерба. С почти гарантированным отказом, но и без тяжелых последствий.

Как можно догадаться, своим ультиматумом Трамп выбрал второй вариант. Однако получил ответную угрозу — уничтожение всей энергетической инфраструктуры Персидского залива. То, что президент США в итоге ретировался, — это молчаливое признание неспособности помешать Тегерану.

Так операция «Эпическая ярость» вошла в фазу «Эпического запутывания».

Признать поражение или выйти из войны — значит позволить Ирану единолично устанавливать правила игры в Ормузском проливе. Отдать Ормузский пролив — значит вынудить арабские монархии, которые критически зависят от торговли энергоресурсами, ехать в Тегеран на поклон. А это уже чревато полным крахом инфраструктуры влияния, которую США десятилетиями выстраивали на Ближнем Востоке. Поэтому Белый дом будет всеми силами юлить и изворачиваться, возможно, даже попытается выйти из войны в одностороннем порядке (отдельно от Израиля), лишь бы не оказаться главным лузером в этой истории. В общем, работать строго по заветам Роя Кона.

Дает ли это гарантию, что война на Ближнем Востоке скоро закончится? Конечно, нет. Очень многое будет зависеть от позиции Ирана. Если точнее — от его готовности позволить Трампу сохранить лицо. Тегеран выжимает все из «задней передачи» США: публично унижает хозяина Белого дома и выставляет Вашингтону довольно жесткие условия перемирия, включая репарации и гарантии ненападения. Если смотреть на вещи реалистично, то ради успеха Ирану пришлось буквально умыться кровью. Поэтому ему тоже необходима передышка.

Еще один фактор — позиция региональных союзников США. Для того же Биньямина Нетаньяху нынешняя война может быть последним шансом закрыть иранский вопрос для Израиля, особенно если после осенних выборов он лишится своего поста. Да и арабские монархии, у которых с Ираном, мягко говоря, сложные отношения, вряд ли будут сидеть сложа руки, пока заокеанский союзник сдает их интересы.

Все они наверняка попытаются убедить Трампа остаться в игре хотя бы еще на какое-то время. И вполне возможно, что убедят — ведь на фоне мирной риторики США продолжают перебрасывать на Ближний Восток новые силы со всех уголков света, как бы готовясь к новому рывку. Не исключено, что война в регионе продолжится, но руками одного Израиля, либо (менее вероятно) Израиля с коалицией ближневосточных монархий. Во всяком случае, для Трампа это было бы идеальным развитием событий. Ведь лично он уже всех разгромил — а с остальным пусть разбираются союзники.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.