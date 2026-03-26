«Непредсказуемые риски». Латвия выразила России протест из-за дрона, который называла украинским

МИД Латвии вызвал временного поверенного России после падения беспилотника в Краславском крае, у границы с Белоруссией. Накануне латвийский премьер Эвика Силиня называла этот дрон украинским. Теперь в Риге заявили, что он якобы залетел со стороны России, и обвинили Москву в создании рисков для безопасности региона. В Кремле заявили, что Киев может использовать страны НАТО в своих интересах.

Латвия официально выразила протест России после падения беспилотного аппарата в Краславском крае, возле границы с Белоруссией. Как сообщили в латвийском МИД, в ведомство вызвали временного поверенного в делах России и вручили ему ноту в связи с тем, что, по версии Риги, дрон якобы летел со стороны РФ.

«Представителю российского посольства сообщили, что Россия <...> создает непредсказуемые риски инцидентов в сфере безопасности в регионе в целом», — пояснили в МИД Латвии. .

Накануне премьер-министр Эвика Силиня заявила, что на территорию страны залетел, предварительно, украинский беспилотник. По ее словам, обошлось без жертв, а сам факт расследуют.

«Нахожусь в тесном контакте с министром обороны, Национальными вооруженными силами и ответственными службами, а также с руководителями Эстонии и Литвы. Инцидент расследуется, но предварительная информация указывает на то, что украинский беспилотник мог пролететь и упасть на территории Латвии », — написала Силиня в соцсети Х.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс досрочно завершил рабочую поездку на Украину после падения беспилотника.

Падение дрона в Литве

23 марта похожий случай произошел в Литве. Как сообщил спикер Вооруженных сил страны майор Гинтавтаус Цюнис, в воздушное пространство республики зашел неизвестный беспилотник, который, по его словам, вероятнее всего прилетел со стороны Белоруссии .

Дрон прошел незамеченным: его не зафиксировали ни радары, ни пограничные службы. Уже после падения появились кадры взрыва на территории страны, однако причины случившегося до сих пор остаются неясными.

Позже глава Минобороны Литвы Робертас Каунас заявил, что упавший аппарат, скорее всего, был украинским . По его версии, беспилотник мог сбиться с курса под воздействием средств радиоэлектронной борьбы.

Министр также уточнил, что дрон не удалось обнаружить системами ПВО, поскольку он летел на очень малой высоте — менее 300 метров. При этом оборудование для отслеживания таких целей в Литве уже заказано, но пока не поступило .

Что говорят в России

В Москве на историю с падением дронов в Прибалтике отреагировали жестко. Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли Украина использовать балтийские страны как транзитную зону для ударов по России, заявил, что киевский режим давно действует именно так — втягивает других в свои интересы и использует их уязвимости.

«Киев <...> использует нефтепроводы, газопроводы в качестве оружия по устрашению стран-членов ЕС, по попыткам устрашения государств, по шантажу стран ЕС, может использовать страны НАТО в своих интересах. Военные отслеживают все обстоятельства, связанные с запуском украинских дронов. Мы... продолжаем СВО, чтобы минимизировать потенциал киевского режима для продолжения террористической преступной деятельности», — отметил Песков.

Он также дал понять, что в Кремле не понимают, почему на фоне таких инцидентов и давления на европейские страны в Брюсселе предпочитают молчать.

Член Общественной палаты Владимир Рогов предположил, что беспилотники могли сбиться с курса под воздействием средств радиоэлектронной борьбы. При этом он иронично заметил, что ни одна из стран Балтии после этих случаев не заговорила о применении пятой статьи НАТО.