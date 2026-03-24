Беглов сообщил о вводе в эксплуатацию современного комплекса переработки ТКО «Островский»

Ввод в эксплуатацию комплекса по переработке отходов «Островский» позволит Санкт-Петербургу досрочно выполнить задачи, поставленные президентом России в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом заявил глава города Александр Беглов на церемонии запуска объекта.

Комплекс начал работу в поселке Первомайское Выборгского района Ленинградской области. В его запуске также приняли участие глава региона Александр Дрозденко, представители федеральных органов власти и профильных организаций.

По словам Беглова, новый объект стал одним из наиболее технологичных предприятий отрасли в стране.

«С его вводом Петербург выходит на стопроцентную обработку твердых коммунальных отходов, что соответствует задачам национального проекта по экологическому благополучию. Кроме того, планируется вдвое сократить объем захоронения и довести долю вторичного использования отходов до 25%», — отметил Беглов.

Сообщается, что мощность комплекса составляет до 600 тыс. тонн отходов ежегодно. В структуру предприятия входят сортировочные линии и участок тоннельного компостирования, предназначенный для переработки органической фракции с получением техногрунта.

Особое внимание при строительстве уделялось экологической безопасности. В частности, предусмотрены решения, исключающие загрязнение почвы, а также системы очистки поверхностных стоков.

Беглов отметил, что реализация подобных проектов способствует не только улучшению экологической обстановки, но и развитию экономики агломерации — за счет создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций.

Дрозденко, в свою очередь, подчеркнул значимость проекта для формирования современной системы обращения с отходами. Он также предложил использовать комплекс как площадку для просветительской работы, включая проведение экскурсий для школьников и общественных организаций.