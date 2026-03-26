Жителю Энергодара дали почти 20 лет за участие в террористическом сообществе

СК: мужчина из Энергодара осужден на 19 лет за участие в терсообществе

В Запорожской области жителя Энергодара осудили на 19 лет за участие в террористическом сообществе. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону.

Приговором Южного окружного военного суда фигуранту назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

Как установили следствие и суд, фигурант в 2018 году после обучения стал стрелком батальона, относящегося к запрещенному в РФ сообществу. Мужчина участвовал в боях на позициях возле села Новозвановка Луганской народной республики (ЛНР). В том числе в обстрелах гражданской инфраструктуры, мест дислокации военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и мирных жителей.

На момент совершения преступления ЛНР была оккупирована Вооруженными силами Украины, заключает ведомство.

26 марта жительницу Московской области приговорили к 18 годам колонии за госизмену в виде шпионажа. По данным следствия, женщина в феврале 2024 года сделала фото- и видеофиксацию стоянки с бронетехникой Вооруженных сил России в Крыму и передала эти фото представителю Украины в соцсети.

Ранее на Сахалине мужчину приговорили к 14 годам колонии за покушение на госизмену.