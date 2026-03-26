Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Фото

«Настоящий мужик». 75 лет со дня рождения Алексея Булдакова

26 марта исполнилось 75 лет со дня рождения российского актера, народного артиста РФ Алексея Булдакова. Он родился в Алтайском крае в 1951 году, после чего его семья переехала в Павлодар Казахской ССР. В детстве Алексей мечтал стать летчиком и увлекался классической борьбой.

В 1969-м Булдаков окончил театральное училище и был принят в труппу Павлодарского драмтеатра. Затем он отслужил в армии, устроился на тракторный завод, однако вернулся на сцену — работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани и Минска.

Кинодебют Булдакова состоялся в 1982-м, когда он сыграл главную роль в военной драме «Сквозь огонь». Впоследствии он активно снимался в кино.

Широкую известность получил в 1995-м — благодаря роли харизматичного генерала Иволгина (Михалыча) в комедии «Особенности национальной охоты». Считается, что прототипом киногероя был генерал Александр Лебедь. Булдаков повторил эту роль, за которую получил кинопремию «Ника» (1996), в нескольких сиквелах.

«До «Особенностей» я сыграл в 59 картинах, среди них есть роли хорошие, тщательно, ювелирно сыгранные, русские. Где я — мужик! С душой! И я горжусь ими по-настоящему... Но «Особенности национальной охоты» заслонили собой все. Сначала приятно было, потом начало раздражать... С одной стороны, Михалыч популяризировал актера Алексея Булдакова, с другой — сделал мне подляночку», — рассказывал актер.

Булдаков был женат дважды, у него есть внебрачный сын.

Актер умер в возрасте 68 лет 3 апреля 2019 года в Улан-Баторе, где отмечал день рождения друзей. Он ушел из жизни во сне из-за оторвавшегося тромба. Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

«Он олицетворял Россию, настоящего мужика, в самом хорошем смысле этого слова», — отзывался о Булдакове актер Павел Деревянко.

Булдаков в кино и жизни — в галерее «Газеты.Ru».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
