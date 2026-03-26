«Настоящий мужик». 75 лет со дня рождения Алексея Булдакова

26 марта исполнилось 75 лет со дня рождения российского актера, народного артиста РФ Алексея Булдакова. Он родился в Алтайском крае в 1951 году, после чего его семья переехала в Павлодар Казахской ССР. В детстве Алексей мечтал стать летчиком и увлекался классической борьбой.

В 1969-м Булдаков окончил театральное училище и был принят в труппу Павлодарского драмтеатра. Затем он отслужил в армии, устроился на тракторный завод, однако вернулся на сцену — работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани и Минска.

Кинодебют Булдакова состоялся в 1982-м, когда он сыграл главную роль в военной драме «Сквозь огонь». Впоследствии он активно снимался в кино.

Широкую известность получил в 1995-м — благодаря роли харизматичного генерала Иволгина (Михалыча) в комедии «Особенности национальной охоты». Считается, что прототипом киногероя был генерал Александр Лебедь. Булдаков повторил эту роль, за которую получил кинопремию «Ника» (1996), в нескольких сиквелах.

«До «Особенностей» я сыграл в 59 картинах, среди них есть роли хорошие, тщательно, ювелирно сыгранные, русские. Где я — мужик! С душой! И я горжусь ими по-настоящему... Но «Особенности национальной охоты» заслонили собой все. Сначала приятно было, потом начало раздражать... С одной стороны, Михалыч популяризировал актера Алексея Булдакова, с другой — сделал мне подляночку», — рассказывал актер.

Булдаков был женат дважды, у него есть внебрачный сын.

Актер умер в возрасте 68 лет 3 апреля 2019 года в Улан-Баторе, где отмечал день рождения друзей. Он ушел из жизни во сне из-за оторвавшегося тромба. Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

«Он олицетворял Россию, настоящего мужика, в самом хорошем смысле этого слова», — отзывался о Булдакове актер Павел Деревянко.

Булдаков в кино и жизни — в галерее «Газеты.Ru».